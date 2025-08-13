به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، استان لرستان خود را آماده برگزاری باشکوه مراسم پیاده‌روی جاماندگان می‌کند. این حرکت عظیم مردمی که نماد عشق و ارادت شیعیان به امام سوم است، امسال نیز با حضور پرشور عزاداران حسینی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مهدی قدرتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مراسم اربعین حسینی در استان، جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان را تشریح کرد.

برگزاری پیاده‌روی در ۵۷ نقطه استان

وی با بیان اینکه فردا مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در سراسر استان لرستان برگزار می‌شود، اظهار داشت: این مراسم در ۵۷ نقطه شامل ۱۹ نقطه شهری و ۳۸ نقطه روستایی با مجموع مسافت بیش از ۱۶۵ کیلومتر برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: در طول این مسیرها، ۱۵۵ موکب برای پذیرایی از زائران سیدالشهدا (ع) پیش‌بینی شده است تا بتوانیم خدمت‌گزاری مناسبی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) داشته باشیم.

جزئیات مراسم پیاده‌روی در خرم‌آباد

حجت‌الاسلام قدرتی به تشریح برنامه‌های مرکز استان پرداخت و گفت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان در خرم‌آباد از ساعت ۷ صبح فردا از حرم مطهر امامزاده زید ابن علی (ع) آغاز و تا حرم امامزاده عبدالله (ع) به مسافت ۸ کیلومتر ادامه خواهد یافت.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در این مراسم، تأکید کرد: این پیاده‌روی نمادی از ارادت مردم غیور لرستان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان است.

خدمت‌رسانی گسترده به زائران

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای این مراسم، بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان انجام شده و تمام تلاش ما بر این است که این مراسم با شکوه هرچه تمام‌تر و با رعایت کامل موارد برگزار شود.

وی در پایان از عموم مردم خواست تا با رعایت نظم و انضباط در این مراسم معنوی شرکت کنند و افزود: امیدواریم این حرکت عظیم مردمی موجب تقرب بیشتر به ساحت مقدس امام حسین (ع) باشد.