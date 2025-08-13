میزان تردد از مرز مهران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری باشکوه کنگره عظیم اربعین حسینی، از تردد بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ابتدای ماه صفر تاکنون از مرز بینالمللی مهران خبر داد و گفت: شاهد پیک ورود زائران از مرز مهران هستیم.
وی با تاکید بر نقش کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برگزاری هرچه باشکوهتر این کنگره عظیم، اظهار داشت: سپاه پاسداران همواره در برگزاری کنگره اربعین در حوزههای مختلف از جمله حمل و نقل، امورات فرهنگی، ایجاد قرارگاه آب و برپایی مواکب، نقشآفرینی میکند.
وی با اشاره به اهمیت حوزه حمل و نقل در ایام اربعین، افزود: سپاه پاسداران همواره در تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی برای زوار مشارکت دارد و نقش این نهاد در حوزه زیرساختی نیز کلیدی است، از مصادیق آن میتوان به مشارکت سپاه و شرکت آب و فاضلاب استان در تأمین آب پایدار برای سهراهی جندالله اشاره کرد.
کرمی با بیان اینکه کنگره عظیم اربعین یک کارگروهی فراگیر است، تصریح کرد: همه تصمیمات این کنگره در ستاد اربعین استان اتخاذ میشود و رضایتمندی زوار و انسجام ستاد اربعین، نتیجه کار گروهی و هماهنگی است.
وی با اشاره به آغاز نشستهای ستاد اربعین از ۵ ماه پیش، خاطرنشان کرد: همه تمهیدات برای تکمیل زیرساختهای اربعین و تقویت نقاط قوت اتخاذ شده است. اربعین امسال در گرمترین فصل سال برگزار میشود و ۴۰۰ موکب در این کنگره بزرگ به زوار خدماترسانی میکنند.
استاندار ایلام به اقدامات خوب صورت گرفته در سال جاری اشاره کرد و گفت: تأمین آب پایدار برای پارکینگ بزرگ اربعین یکی از این اقدامات بود که همه مواکب در این پارکینگ به زوار خدماترسانی میکنند. همچنین، توجه به پیوستهای فرهنگی در اربعین امسال نمایان شد؛ نمازهای ۵ گانه در مواکب اقامه شد و موکب کتاب و موکبهای فرهنگی زیادی در مهران و سایر نقاط استان فعال شدند.
کرمی با بیان اینکه در همه محورهای استان مواکب برپا شده و با تمام ظرفیت به زوار خدماترسانی میکنند، افزود: وظیفه داریم همه تلاش خود را برای تقویت مواکب به کار بگیریم.
وی با مقایسه مرز مهران با سایر مرزها، فاصله نزدیک آن به عتبات عالیات و قرار گرفتن در مسیر پیادهروی اربعین را مزیتی مهم دانست و گفت: در طول سال ۲۶۶ برابر جمعیت شهر مهران از این شهر تردد میکنند و مردم مهران و ایلام به شایستگی از زوار پذیرایی میکنند
استاندار ایلام در پایان با اشاره به حجم بالای تردد در مرز مهران، تاکید کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۱ هزار نفر در هر ساعت از مرز مهران تردد میکنند، هیچ خللی در تردد مردم وجود ندارد.
