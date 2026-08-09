به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، ضمن قدردانی از حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، ائمه جمعه و جماعات، مسئولان شهرستان و مردم میناب، با اشاره به جایگاه شهدا اظهار کرد: شهدا در نزد خداوند جایگاهی والا دارند و خون آنان در تاریخ ماندگار خواهد بود؛ همان‌گونه که در منابع تاریخی و دینی نیز همواره از مظلومیت و حق‌طلبی شهیدان یاد شده است.

نفیسی با اشاره به پیشینه تاریخی منطقه هرمز و جایگاه آن در مناسبات تجاری و دریایی، تصریح کرد: این منطقه، تاریخی پرافتخار دارد و نقش آن در تجارت و تحولات منطقه‌ای در منابع و اسناد تاریخی مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: شناخت این پیشینه تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده، بخشی از مسئولیت ماست و باید تلاش کنیم فرزندان این سرزمین با تاریخ، هویت و جایگاه واقعی منطقه خود آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت خلیج فارس و هویت تاریخی آن گفت: مردم و حکومت‌های کشورهای جنوب خلیج فارس نیز بخش‌هایی از هویت ملی و سیاسی خود را با این پهنه جغرافیایی تعریف کرده‌اند و منابع و اسناد تاریخی متعددی درباره جایگاه خلیج فارس و نقش تاریخی هرمز وجود دارد.

نفیسی با اشاره به تحولات منطقه و نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات امنیتی، اظهار کرد: امروز رزمندگان، مردم و مسئولان کشور در کنار رهبری، بار دیگر مسئولیت تاریخی مهمی بر عهده دارند و حفظ اقتدار و استقلال کشور نیازمند تداوم وحدت و انسجام ملی است.

معاون استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: حضور آیت‌الله عبادی در هرمزگان بسیار ارزشمند و منشأ وحدت است و تبدیل سنگر نماز جمعه به سنگر وحدت همه نیروها، رویکردی ارزشمند است که باید مورد توجه و تأسی قرار گیرد.