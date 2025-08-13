تکمیل مجموعه ورزشی ولایت بروجرد با ترکیب منابع نقدی و مولدسازی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی ثابتقدم، روز چهارشنبه در جریان بازدید از روند تکمیل مجموعه ورزشی ولایت شهرستان بروجرد درباره روند تکمیل این مجموعه ورزشی در بروجرد توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به چالشهای مالی و زمانی این پروژه، گفت: در قالب ترکیبی از منابع نقد و مولدسازی، برنامهریزی کردهایم تا این پروژه نیمهتمام را به پایان برسانیم.
ثابتقدم افزود: به دلیل محدودیتهای اعتباری و زمانی، ممکن است نتوان به طور کامل روی منابع نقدی حساب کرد. از این رو، از روش مولدسازی استفاده میکنیم تا بخشی از ملک را به ما به ازای خدماتی که به حوزه ورزش کمک میکند، تبدیل کنیم.
برآورد قیمت روز پروژه توسط مشاور
وی با تأکید بر لزوم ارزشگذاری دقیق پروژه، خاطرنشان کرد: کل محدوده پروژه بر اساس قیمت روز برآورد میشود. مشاوران ما ارزش فعلی پروژه را محاسبه کردهاند و بر همین اساس، مولدسازی را با پروژه تلفیق خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ادامه داد: هدف این است که با این روش، پروژه در بازه زمانی مشخصی به پایان برسد. انشاءالله با همکاری دستگاههای مربوطه و سرمایهگذاران، شاهد افتتاح فاز یک این مجموعه در آینده خواهیم بود.
تکمیل پروژههای نیمهتمام اولویت اصلی
ثابتقدم با بیان اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی در اولویت قرار دارد، گفت: سیاست ما این است که با استفاده از روشهای نوین تأمین مالی، پروژههای متوقف شده را فعال کنیم. مجموعه ورزشی ولایت بروجرد نیز از این قاعده مستثنی نیست و تمام تلاش خود را برای بهرهبرداری از آن انجام میدهیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهادهای استانی و ملی، این پروژه به زودی در مسیر تکمیل قرار بگیرد و گامی مهم در توسعه ورزش استان لرستان برداشته شود.
نظر شما