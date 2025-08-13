تکمیل فاز یک مجموعه ورزشی ولایت بروجرد تا بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله ولدی روز چهارشنبه در جریان بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از روند تکمیل مجموعه ورزشی ولایت شهرستان بروجرد از برنامههای در دست اجرا برای تکمیل مجموعه ورزشی ولایت خبر داد.
وی اظهار داشت: بنای کار را گذاشتیم امسال انشاءالله فاز یک مجموعه ورزشی ولایت بروجرد را در بهمن ماه به اتمام برسانیم.
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به نقش کلیدی وزیر ورزش در پیشبرد این پروژه، افزود: تدبیر وزیر ورزش این بوده که از روش مولدسازی استفاده کنیم. با همکاری مجموعه شهرداری و شورای شهر بروجرد، اعتبار مناسبی برای این پروژه تأمین شده است.
بررسی کل مجموعه بر اساس نظر مشاور
ولدی با تأکید بر لزوم نگاه جامع به پروژه، خاطرنشان کرد: بر اساس نکات مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مشاور، نه تنها فاز یک، بلکه کل مجموعه مورد بررسی قرار گرفته تا بتوانیم به وعدهای که به مردم عزیزمان دادیم، عمل کنیم.
وی ادامه داد: هدف این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود و همکاری نهادهای محلی، این پروژه هرچه سریعتر به مرحله عملیاتی برسد. انشاءلله با پیگیریهای انجام شده، شاهد افتتاح فاز یک این مجموعه در موعد مقرر خواهیم بود.
تعهد به وعدههای داده شده به مردم
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با بیان اینکه تکمیل پروژههای ورزشی از اولویتهای مدیریتی شهرستان است، گفت: به مردم قول دادهایم که این پروژه را به نتیجه برسانیم و تمام تلاش خود را میکنیم تا این وعده محقق شود. استفاده از روش مولدسازی و مشارکت شهرداری و شورای شهر، گامی مهم در این مسیر است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاریهای بیندستگاهی، شاهد بهرهبرداری از فاز یک مجموعه ورزشی ولایت در زمان تعیینشده باشیم و این مجموعه به یکی از قطبهای ورزشی استان لرستان تبدیل شود.
