  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۵۹

آغاز ۳ پروژه صیادی در بندر رستمی

آغاز ۳ پروژه صیادی در بندر رستمی

بوشهر- رئیس اداره شیلات شهرستان تنگستان گفت: ۲ پروژه تعمیراتی و یک پروژه مطالعاتی برای صیادان بندر رستمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: عملیات تعمیرات اسکله‌های شناور، سایبان محل تخلیه صید و مطالعات هیدروگرافی بازوی ضلع جنوبی موج شکن بندر رستمی امروز آغاز شد.

رئیس اداره شیلات شهرستان تنگستان افزود: با توجه به فرسودگی سازه‌ها و نیاز مبرم به تعمیرات، خوشبختانه امسال با همت مسئولان استانی و شهرستانی اعتبار لازم برای بهسازی و تعمیرات تخصیص یافت و عملیات تعمیرات ۲ اسکله شناور و سایبان محل تخلیه صید آغاز شد.

وی گفت: همچنین مطالعات هیدروگرافی در خصوص علت تجمع رسوب در ضلع جنوبی موج شکن در حال انجام است.

کد خبر 6559974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها