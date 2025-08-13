آغاز ۳ پروژه صیادی در بندر رستمی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: عملیات تعمیرات اسکله‌های شناور، سایبان محل تخلیه صید و مطالعات هیدروگرافی بازوی ضلع جنوبی موج شکن بندر رستمی امروز آغاز شد.

رئیس اداره شیلات شهرستان تنگستان افزود: با توجه به فرسودگی سازه‌ها و نیاز مبرم به تعمیرات، خوشبختانه امسال با همت مسئولان استانی و شهرستانی اعتبار لازم برای بهسازی و تعمیرات تخصیص یافت و عملیات تعمیرات ۲ اسکله شناور و سایبان محل تخلیه صید آغاز شد.

وی گفت: همچنین مطالعات هیدروگرافی در خصوص علت تجمع رسوب در ضلع جنوبی موج شکن در حال انجام است.