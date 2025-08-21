حجت الاسلام سید تقی حسام پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوازدهمین پیادهروی بزرگ حرم تا حرم روز یکشنبه دوم شهریورماه در سالروز شهادت امام رضا (ع) در این شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: پیادهروی بزرگ حرم تا حرم که با الگوگیری از پیادهروی عظیم اربعین حسینی برگزار میشود،
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوانات افزود: هر ساله در روز شهادت امام رضا (ع) از دو مسیر امامزاده سید میر محمد مرتضی (سوریان) (حدود ۱۸ کیلومتر) و امامزاده بیبی (مزایجان) (حدود ۱۳ کیلومتر) به سمت حرم مطهر شاه میر حمزه بن موسی الکاظم (ع) در روستای بزم مردم حرکت خواهند کرد.
حجت الاسلام حسام پور تصریح کرد: این مراسم با حضور بیش از ۱۳ هزار زائر و خدمت رسانی بیش از چهل موکب پذیرایی و فرهنگی برگزار خواهد شد.
نظر شما