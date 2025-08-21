  1. استانها
  2. فارس
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

پیاده‌روی حرم تا حرم در بوانات فارس برگزار می‌شود

پیاده‌روی حرم تا حرم در بوانات فارس برگزار می‌شود

بوانات- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوانات گفت: دوازدهمین پیاده‌روی بزرگ حرم تا حرم روز یکشنبه دوم شهریورماه در سالروز شهادت امام رضا (ع) در این شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام سید تقی حسام پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوازدهمین پیاده‌روی بزرگ حرم تا حرم روز یکشنبه دوم شهریورماه در سالروز شهادت امام رضا (ع) در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پیاده‌روی بزرگ حرم تا حرم که با الگوگیری از پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی برگزار می‌شود،

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوانات افزود: هر ساله در روز شهادت امام رضا (ع) از دو مسیر امامزاده سید میر محمد مرتضی (سوریان) (حدود ۱۸ کیلومتر) و امامزاده بی‌بی (مزایجان) (حدود ۱۳ کیلومتر) به سمت حرم مطهر شاه میر حمزه بن موسی الکاظم (ع) در روستای بزم مردم حرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام حسام پور تصریح کرد: این مراسم با حضور بیش از ۱۳ هزار زائر و خدمت رسانی بیش از چهل موکب پذیرایی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

کد خبر 6567141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها