به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره رویداد جهانی اختراع و نوآوری سوئیس ۲۰۲۵ با تمرکز بر موضوعاتی کلیدی همچون انرژیهای تجدید پذیر، توسعه پایدار، فناوریهای نوین کاربردی در صنایع و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۷ آگوست ۲۰۲۵، به میزبانی کشور سوئیس برگزار شد.
این دوره با ثبت رکوردی تازه، شاهد بیش از ۱۱۰۰ اختراع و نوآوری از ۲۷ کشور جهان بود که سهم ایران بیش از ۴۰۰ اختراع و نوآوری بوده است.
در این رویداد، علیرضا نخستین، جوان نخبه جهرمی و تیم همراه، با دستاورد ارزشمند خود با عنوان «هدبند مبتنی بر هوش مصنوعی جهت بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری مغز»، موفق به کسب مدال نقره این دوره از مسابقات در بخش مهندسی پزشکی شد.
وی پیش از این موفق به کسب ۲ مدال طلای این رویداد بزرگ جهانی در سالهای ٢٠٢٣ و ٢٠٢۴ شده است.
۶ اختراع ملی و یک اختراع بین المللی از جمله فعالیتهای شاخص علمی، پژوهشی و فناورانه این جوان نخبه جهرمی میباشد.
