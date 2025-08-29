به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره رویداد جهانی اختراع و نوآوری سوئیس ۲۰۲۵ با تمرکز بر موضوعاتی کلیدی همچون انرژی‌های تجدید پذیر، توسعه پایدار، فناوری‌های نوین کاربردی در صنایع و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۷ آگوست ۲۰۲۵، به میزبانی کشور سوئیس برگزار شد.

این دوره با ثبت رکوردی تازه، شاهد بیش از ۱۱۰۰ اختراع و نوآوری از ۲۷ کشور جهان بود که سهم ایران بیش از ۴۰۰ اختراع و نوآوری بوده است.

در این رویداد، علیرضا نخستین، جوان نخبه جهرمی و تیم همراه، با دستاورد ارزشمند خود با عنوان «هدبند مبتنی بر هوش مصنوعی جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری مغز»، موفق به کسب مدال نقره این دوره از مسابقات در بخش مهندسی پزشکی شد.

وی پیش از این موفق به کسب ۲ مدال طلای این رویداد بزرگ جهانی در سال‌های ٢٠٢٣ و ٢٠٢۴ شده است.

۶ اختراع ملی و یک اختراع بین المللی از جمله فعالیت‌های شاخص علمی، پژوهشی و فناورانه این جوان نخبه جهرمی می‌باشد.