مرز مهران در بخش زیرساخت ها نیازمند توجه ویژه است

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از درمانگاه هلال احمر در مرز مهران، از تلاشها و خدماترسانی به زائران اربعین قدردانی کرد و گفت: به رغم وجود برخی مشکلات، خدماترسانی به زائران با توجه به صحبتهایی که با آنها داشتم، بسیار خوب انجام شده است.
فلاحی با بیان اینکه حوزه درمان و بهداشت در ایام اربعین همواره شاهد عملکرد خوب مسئولان و کارکنان بوده است، افزود: مجمع نمایندگان استان نیز همواره در راستای تقویت زیرساختهای اربعین، چه در حوزههای عمرانی، بهداشت و درمان، آموزش و سایر بخشها، تلاش کرده و این روند را تداوم داده است.
وی با تاکید بر لزوم تزریق بودجه و تسهیلگری برای استان، اظهار داشت: "کمکهای زیادی صورت گرفته، اما این مساعدتها هنوز متناسب با نیازها و شأن مردم و زائران نیست و انتظار داریم این کمکها افزایش یابد.
نماینده ایلام به مشکلات موجود در پایانه مرزی مهران، از جمله کمبود سایبان و سایر نیازمندیها اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با تخصیص بودجه، این زیرساختها هرچه سریعتر مرتفع شوند.
فلاحی در پایان از مسئولان کشوری درخواست کرد تا با درک انتخاب مردم و اهمیت مرز مهران به عنوان بهترین مسیر تردد زائران، توجه و کمک بیشتری به استان ایلام داشته باشند و از کسانی که از تهران به مرز مراجعه میکنند، خواست تا با آمادگی کامل و بدون ایجاد ازدحام غیرضروری، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.
