۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

پذیرایی سخنگوی دولت از زائران در مسیر مهران

ایلام - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در سفر به استان ایلام و در مسیر ایلام- مهران از زوار اربعین حسینی پذیرایی کرد.

