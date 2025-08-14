https://mehrnews.com/x38Mgn ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹ کد خبر 6560137 استانها ایلام استانها ایلام ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹ پذیرایی سخنگوی دولت از زائران در مسیر مهران ایلام - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در سفر به استان ایلام و در مسیر ایلام- مهران از زوار اربعین حسینی پذیرایی کرد. دریافت 6 MB کد خبر 6560137 کپی شد مطالب مرتبط مرز مهران در بخش زیرساخت ها نیازمند توجه ویژه است خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مرز مهران قابل تقدیر است ارائه ۲۵۰ هزار خدمت پزشکی در مرز مهران به زوار اربعین حسینی برچسبها اربعین حسینی ایلام فاطمه مهاجرانی اربعین 1404
نظر شما