خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مرز مهران قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز پنجشنبه از مرکز فوریت‌های پزشکی شهید قاسم سلیمانی بازدید کرد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در این بازدید، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار داشت: خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایلام بسیار اهمیت دارد و فوق‌العاده ارزشمند است و وقتی زیر چتر امام حسین (ع) قرار بگیرد مورد عنایت و توجه خداوند قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: عشق به خدمتی که در بین پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایلام وجود دارد قابل تقدیر است و خداوند به نحو احسن این خدمات را قبول کند.

حجت الاسلام کریمی‌تبار افزود: خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایلام باید در رسانه‌های استان به ویژه صدا و سیمای مرکز ایلام منتشر شود و این حجم از خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: مراقبت‌های پرسنل سلامت در مبادی ورودی برای جلوگیری از انتشار بیماری‌ها بسیار ارزشمند است و تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های مستمر بودجه و توجهات لازم برای این امر مهم، محقق شود.