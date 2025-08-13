به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران در آستانه اربعین حسینی و با هدف آمادهسازی محیطی این مراسم معنوی، مجموعهای گسترده از اقدامات فرهنگی، بصری، خدماتی و زیرساختی را در مسیر حرکت جاماندگان اربعین اجرا میکند.
این اقدامات با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی، تقویت هویت مذهبی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری انجام پذیرفته است.
در حوزه تبلیغات فرهنگی و بصری، ۴۸ تخته اکران طرحهای فرهنگی و ۲۰۸ تخته بنر اطلاعرسانی سرویسهای بهداشتی در مسیر نصب شد.
همچنین ۱۲۹ تخته بنر تصاویر شهدای جنگ ۱۲ روزه و ۳۱۰ تخته بنر نوشتاری بر روی پلهای عابر پیاده و سازههای داربستی جانمایی گردید.
بخش نصب پرچم شامل ۲۴۰ تخته پرچم بزرگ، سه هزار و ۶۰۰ پرچم ریسهای، یک هزار و ۱۸۰ پرچم بر پایه چراغ رفیوژ میانی، ۹۰۰ پرچم متوسط و ۳۱ تخته نما پرچم بود. یک تخته ابر پرچم اهتزازی نیز در نقطه شاخص مسیر به اهتزاز درآمد.
در حوزه المانهای نمادین، ۷ طاق نصرت و ۱۴۰ بنر طاق نصرت نصب شد. همچنین سه هزار و ۸۰۰ ریسه پارچهای مشکی، یک هزار و ۲۶۰ پارچه مشکی پایه پل و داربستی و ۱۶۱ پارچه نوشتاری در طول مسیر اجرا گردید.
بهسازی محیطی از دیگر اقدامات مهم بود. در این زمینه ۸۶۰ مورد حذف زوائد کتیبه، جدار و نما انجام گرفت؛ ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد پاکسازی آلودگی نوشتاری، یازده هزار و ۴۰۰ مورد رنگآمیزی المانهای شهری و ۲۹ هزار و ۵۰۰ مورد رنگآمیزی جداول به اجرا درآمد.
در حوزه خدمات رفاهی، ۱۱ دستگاه سرویس بهداشتی پرتابل و ۱۲ دستگاه آبپاش راهاندازی شد. همچنین ۵۰۰ کنیتکس در بخشهای مختلف مسیر نصب گردید.
در بخش جانمایی و نصب تجهیزات شهری، ۱۵۲ گلدان و کتِل، ۴ تریبون و نصب تریبون علم، ۳۹ المان حجمی، ۱۷۲ بریا موکب و ۱۰۶ تابلو دیوارکوب جانمایی شد.
علاوه بر این ۸۱ بنر زیارتنامه اربعین، ۲۴۹ پروژکتور، ۱۹ مورد برقرسانی، ۱۳۰ ریسه نوری قرمز و ۳۲ تریبون علامت بزرگ نیز نصب گردید.
مجموع این اقدامات با برنامهریزی دقیق و نظارت میدانی، شرایطی فراهم کرد تا مسیر جاماندگان اربعین در تهران علاوه بر پاسخگویی به نیازهای خدماتی و رفاهی، جلوهای از هویت مذهبی و فرهنگی این آئین بزرگ را به نمایش بگذارد.
نظر شما