به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاشانیپور شهردار منطقه ۱۶ تهران اظهار کرد: محور اصلی استقرار موکبها در خیابان فداییان اسلام و محدوده پایین پل شهید رئیسی قرار دارد. در این نقطه، دو موکب ویژه مادر و کودک برای استراحت و ارائه خدمات خانوادهها و یک موکب عمومی پذیرایی پیشبینی شده است.
وی افزود: زائران در این موکبها به صورت ویژه پذیرایی میشوند و این خدمات برای حدود ۱۰ هزار نفر و شامل ۵ هزار بطری آب معدنی خنک تدارک دیده شده که با همکاری گروههای جهادی و تیمهای شهرداری ارائه خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۶ همچنین از راهاندازی ستاد گمشدگان و استقرار ۱۲ نیروی گروه دوام در محدوده پایین میدان شوش، نبش کوچه طالبی خبر داد و تصریح کرد: اداره زنان و خانواده شهرداری نیز در غرفه مادر و کودک، برنامههای فرهنگی و خلاقیتمحور ویژه کودکان را اجرا خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات رفاهی جدید خاطرنشان کرد: برای نخستینبار، در طول ۱۴۰۰ متر از مسیر ۳۶۰۰ متری پیادهروی جاماندگان، سیستم مهپاش نصب شده تا از گرمازدگی زائران جلوگیری شود.
کاشانیپور ادامه داد: در طول مسیر، ۱۷۰۰ موکب به زائران خدماترسانی میکنند. سه مدرسه شهیدان اسلام، سمیه و آزادی نیز بهعنوان مراکز پشتیبان و یک سرویس بهداشتی در بوستان اندرزگو، به همراه شش فضای ویژه استراحت، آماده خدمترسانی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکران دعای ۴۰ حدیث امام حسین (ع) و دعای زیارت اربعین در مسیر جاماندگان انجام شده است تا زائران ضمن بهرهمندی از خدمات رفاهی، از فضائل معنوی این روز نیز بهرهمند شوند.
شهردار منطقه ۱۶ در پایان تأکید کرد: این خدمات از ساعت ۵ صبح روز پنجشنبه، همزمان با روز اربعین حسینی، آغاز و تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم خدمتی هرچند کوچک به عاشقان حضرت اباعبداللهالحسین (ع) ارائه دهیم.
