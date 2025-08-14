به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حاشیه مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین اظهار کرد: انسجام و همت در راستای تحقق اهداف سیدالشهدا (ع) برای مردم ایران است.

وی در پاسخ به پرسش جای چه کسانی در مراسم اربعین سال جاری خالی است؟ گفت: واقعیت آن است که جای شهدایی که در همان سال شهید می‌شوند و شهدای قبلی در مراسم هر اربعین خالی است.

شهردار تهران درباره جایگاه شهدا گفت: جایگاه شهدا بسیار بالاتر از یک مقام است. شهدا، خودشان اربعین‌سازی می‌کنند. امیدوارم خداوند ما را در این مسیر قرار دهد.

وی همچنین گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین جلوه دیگری از انسجام ملت ایران است.