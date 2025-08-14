  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

باکو مهم‌ترین بند توافق سه جانبه ۲۰۲۰ را نقض کرد

باکو مهم‌ترین بند توافق سه جانبه ۲۰۲۰ را نقض کرد

محمد رضا مرادی مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر مطرح کرد که باکو مهم‌ترین بند توافق سه جانبه ۲۰۲۰ را نقض کرد.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: محمد رضا مرادی کارشناس و مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر در نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» گفت: از زمانی که دعواهای آذربایجان و ارمنستان آغاز شد، ارتباط باکو با «نخجوان» به یکی از چالش‌های اصلی بین دو کشور تبدیل شد.

وی افزود: طی چند جنگی که اتفاق افتاد آذربایجان بر قره باغ کوهستانی مسلط شد و بر اساس توافق سه جانبه‌ای وعده داد ارتباط امن مردم این منطقه با ارمنستان را تأمین کند اما در نتیجه محاصره قره باغ و فشاری که بر ارمنی‌ها وارد شد، آن‌ها مجبور به مهاجرت شدند و این منطقه خالی از سکنه شد.

به گفته مرادی، جمهوری آذربایجان بر اساس بند ۹ توافق سه جانبه مدعی شد ارمنستان بر اساس این توافق متعهد شده است یک دالان و کریدور را از سمت آذربایجان به سمت نخجوان ایجاد شود. وی اضافه کرد: «کریدور زنگزور» برای جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان و سایر بازیگرانی که در این منطقه حضور دارند و با قفقاز جنوبی در ارتباط هستند یک خطر امنیتی به شمار می‌رود.

کد خبر 6560214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اصلا خود ارمنستان و آذربایجان بقیه اطراف ما هر جفتشون مهره های این بازی ماجراجویی برای غرب پشت پرده رژیم صهیونیستی معاندین مخالفین نزدیک ما در این مرز ترانزیتی کریدور هستند ..

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها