خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: محمد رضا مرادی کارشناس و مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر در نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» گفت: از زمانی که دعواهای آذربایجان و ارمنستان آغاز شد، ارتباط باکو با «نخجوان» به یکی از چالش‌های اصلی بین دو کشور تبدیل شد.

وی افزود: طی چند جنگی که اتفاق افتاد آذربایجان بر قره باغ کوهستانی مسلط شد و بر اساس توافق سه جانبه‌ای وعده داد ارتباط امن مردم این منطقه با ارمنستان را تأمین کند اما در نتیجه محاصره قره باغ و فشاری که بر ارمنی‌ها وارد شد، آن‌ها مجبور به مهاجرت شدند و این منطقه خالی از سکنه شد.

به گفته مرادی، جمهوری آذربایجان بر اساس بند ۹ توافق سه جانبه مدعی شد ارمنستان بر اساس این توافق متعهد شده است یک دالان و کریدور را از سمت آذربایجان به سمت نخجوان ایجاد شود. وی اضافه کرد: «کریدور زنگزور» برای جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان و سایر بازیگرانی که در این منطقه حضور دارند و با قفقاز جنوبی در ارتباط هستند یک خطر امنیتی به شمار می‌رود.