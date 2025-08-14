خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: داریوش صفرنژاد کارشناس ارشد قفقاز در نشست بینالمللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» در خبرگزاری مهر گفت: اولین جلسه در ترکیه و دومین جلسه در ابوظبی امارات بدون حضور روسیه به عنوان میانجیگر صلح قره باغ در ۲۰۲۰ میلادی تشکیل شده است. وی افزود: توافقات انجام شده در این جلسات یک زمان بندی ۸ تا ۹ ماهه دارد. مقرر شده یک کنسرسیوم با حضور شرکتهای آمریکایی، اروپایی، اسرائیلی، ترکیهای، آذربایجانی و ارمنستانی تشکیل بشود.
داریوش صفرنژاد کارشناس ارشد قفقاز می گوید که برنامهریزی طرح«کریدور زنگزور » بدون حضور روسیه در ترکیه و امارات انجام شد.
کد خبر 6560252
نظر شما