خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: داریوش صفرنژاد کارشناس ارشد قفقاز در نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» در خبرگزاری مهر گفت: اولین جلسه در ترکیه و دومین جلسه در ابوظبی امارات بدون حضور روسیه به عنوان میانجی‌گر صلح قره باغ در ۲۰۲۰ میلادی تشکیل شده است. وی افزود: توافقات انجام شده در این جلسات یک زمان بندی ۸ تا ۹ ماهه دارد. مقرر شده یک کنسرسیوم با حضور شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، اسرائیلی، ترکیه‌ای، آذربایجانی و ارمنستانی تشکیل بشود.