به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی فوقی شامگاه سه شنبه در آئین پیرغلامان حسینی در کاشان اظهار کرد: دستگاه امام حسین(ع) را بزرگ می‌کند و از این رو پیرغلامان حسینی مورد احترام همه مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه اتصال به دستگاه امام حسین(ع) به انسان کرامت می دهد، ابراز کرد: ما باید با استفاده از این دستگاه برای کودکان و نوجوانان آینده ساز کشور الگوسازی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه برای الگوسازی باید همه اقشار جامعه را مدنظر قرار بدهیم، تصریح کرد: این فرهنگ را باید به نسل های بعدی انتقال بدهیم و مردم باید بدانند افرادی که به این دستگاه اتصال دارند، آبرومند هستند.

وی با اشاره به شهادت آقای شهید ایران خاطرنشان کرد: دشمنان ما یک زمانی از آیت الله خامنه ای می‌ترسیدند ولی الان از شهید خامنه ای بیشتر می ترسند.

حجت الاسلام والمسلمین فوقی با اشاره به سخن امام راحل که محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، گفت: دشمنان کل سال را برای نوجوانان و جوانان ما نقشه می کشند ولی محرم و صفر که فرا میرسد به خاطر جذبه و مغناطیس حسینی تمام این نقشه ها نقش بر آب می شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید نسل به نسل خود فرهنگ حسینی را انتقا بدهیم، افزود: از مردان و زنانی که سال های جوانی خود را در این مسیر گذرانده اند باید تجلیل و تقدیر شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه ما همه مدیون پدران خود هستیم که ما را حسینی بار آوردند، اظهار کرد: ما هم باید نسل های خود را اینگو تربیت کنیم.