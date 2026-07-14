پزشکیان: هر سخنی شایسته پاسخ متقابل از سوی ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در حاشیه مراسم امروز بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران، در واکنش به اظهارات رئیسجمهور آمریکا، این سخنان را «بیادبانه» توصیف کرد و گفت اینگونه اظهارات در شأن گویندگان آن است و شایسته پاسخ متقابل از سوی ایران نیست.
وی با اشاره به اهداف ادعایی دشمنان علیه ایران اظهار کرد: کسانی که تصور میکردند میتوانند ایران را تجزیه کنند، در عمل به اهداف خود دست نیافتهاند و جمهوری اسلامی بر اساس باور و اعتقاد خود، از وجببهوجب خاک کشور دفاع خواهد کرد.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی، حفظ وحدت و انسجام داخلی را نخستین گام در ادامه مسیر کشور عنوان کرد و افزود: هر سخن یا رفتاری که موجب ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه شود، به کاهش قدرت ملی منجر خواهد شد.
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