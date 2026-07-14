https://mehrnews.com/x3cyVL ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ کد مطلب 6888260 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲ تصاویر دیده نشده از آمادهسازی مزار رهبر شهید مشهد- در این فیلم تصاویر دیده نشده از آمادهسازی مزار رهبر شهید را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6888260 کپی شد مطالب مرتبط پنجمین شب بزرگداشت رهبر شهید در حرم مطهر رضوی محفل روضهخوانی امشب حرم مطهر رضوی به یاد رهبر شهید بابت برآورده نشدن انتظارات مردم در تشییع رهبر شهید عذرخواهی می کنیم مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در خواف برچسبها رواق دارالذکر حرم امام رضا (ع) مشهد
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