https://mehrnews.com/x3cyW2 ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ کد مطلب 6888273 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ محفل روضهخوانی امشب حرم مطهر رضوی به یاد رهبر شهید مشهد- در این فیلم منتخبی از محفل روضه خوانی شامگاه سه شنبه حرم مطهر رضوی به یاد رهبر شهید را مشاهده می کنید. دریافت 22 MB کد مطلب 6888273 کپی شد مطالب مرتبط تصاویر دیده نشده از آمادهسازی مزار رهبر شهید پنجمین شب بزرگداشت رهبر شهید در حرم مطهر رضوی بابت برآورده نشدن انتظارات مردم در تشییع رهبر شهید عذرخواهی می کنیم برچسبها رهبر شهید حرم امام رضا (ع) مشهد
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