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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

محفل روضه‌خوانی امشب حرم مطهر رضوی به یاد رهبر شهید

محفل روضه‌خوانی امشب حرم مطهر رضوی به یاد رهبر شهید

مشهد- در این فیلم منتخبی از محفل روضه خوانی شامگاه سه شنبه حرم مطهر رضوی به یاد رهبر شهید را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6888273

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