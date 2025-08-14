  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

تصادف پژو و تریلی در محور میمه-دلیجان یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

تصادف پژو و تریلی در محور میمه-دلیجان یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از فوت یک نفر و مصدومیت ۵ نفر دیگر در برخورد تریلی و پژو در محور میمه به دلیجان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ویژه ترافیکی ساعت ۱۰ و ۵۷ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه تریلی و پژو با یکدیگر برخورد کرده‌اند افزود: این حادثه در محور اصفهان به دلیجان بعد از گردنه قرقچی اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه در این حادثه ۵ نفر شامل دو نفر خانم، دو نفر آقا و یک کودک پسر ۱۱ ساله مصدوم شدند، اضافه کرد: مرد ۴۲ ساله نیز در این حادثه جان باخت.

وی ادامه داد: یک کد اورژانس و یک کد هلال احمر برای این حادثه اعزام و مصدومان به بیمارستان حضرت محمد میمه منتقل شدند.

کد خبر 6560273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها