تصادف پژو و تریلی در محور میمه-دلیجان یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ویژه ترافیکی ساعت ۱۰ و ۵۷ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه تریلی و پژو با یکدیگر برخورد کرده‌اند افزود: این حادثه در محور اصفهان به دلیجان بعد از گردنه قرقچی اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه در این حادثه ۵ نفر شامل دو نفر خانم، دو نفر آقا و یک کودک پسر ۱۱ ساله مصدوم شدند، اضافه کرد: مرد ۴۲ ساله نیز در این حادثه جان باخت.

وی ادامه داد: یک کد اورژانس و یک کد هلال احمر برای این حادثه اعزام و مصدومان به بیمارستان حضرت محمد میمه منتقل شدند.