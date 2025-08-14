  1. استانها
پایان ۳۰ سال انتظار؛ گره حقوقی زمین‌های کوی خاتم همدان باز شد

همدان- استاندار همدان گفت: گره ۳۰ ساله کوی خاتم همدان با تلاش استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی باز و روند صدور اسناد مالکیت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مسکن کوی خاتم همدان اظهار کرد: پس از سه دهه انتظار و بلاتکلیفی، سرانجام گره حقوقی زمین‌های کوی خاتم همدان، معروف به «۶۰۰ دستگاه» باز شد و روند صدور اسناد مالکیت برای اهالی این منطقه آغاز شد.

وی افزود: اسناد مالکیت با هزینه‌ای ناچیز و تاریخی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تنظیم شد.

استاندار همدان عنوان کرد: کوی خاتم سال‌ها منتظر تعیین تکلیف بود و بخش زیادی از مشکلات مردم، از جمله نداشتن سند رسمی، به وضعیت حقوقی زمین‌ها برمی‌گشت.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: با تلاش و پیگیری شبانه‌روزی معاونت عمرانی استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی، امروز این مشکل به‌طور کامل رفع شده و مردم می‌توانند بدون دردسر پیچیده اداری، سند مالکیت منازل خود را دریافت کنند.

نماینده عالی دولت در استان همدان این اقدام را «هدیه بزرگ» به مردم کوی خاتم توصیف کرد و گفت: حق قانونی اهالی این منطقه که سال‌ها روی کاغذ مانده بود، امروز به نتیجه رسیده و مسیر مالکیت قانونی برای همه فراهم شده است.

