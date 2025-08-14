سیمای اربعین با مژده لواسانی و دیگران؛ نقد میرفتاح به تلویزیون چه بود؟

خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

چهره هفته؛ زینب علیپور

جمعه ای که گذشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار بود و طبیعتاً در یک هفته اخیر تجلیل ها و مراسم های مختلفی برای خبرنگاران و اهالی رسانه از طرف نهادهای مختلف برگزار شد. برخی با گل و تجلیل نزد خبرنگار رفتند و برخی خبرنگاران را نزد خود فرا خواندند.

در میان این آئین‌ها خوب بود صداوسیما از زنده یاد زینب علیپور خبرنگاری که سال ها در حوزه سینما و تلویزیون زحمت کشید و در سال های اخیر در روزنامه جام جم قلم زد و گزارش ها و یادداشت هایش بی وقفه در این رسانه چاپ می شد، یادی می‌کرد.

زینب علیپور بیش از ۲ دهه از عمرش را پای رسانه، خبر و روزنامه نگاری گذاشت و بیش از ۲ سال بود که با بیماری نارسایی کلیوی مبارزه می‌کرد.

او ۲۵ آبان ۱۴۰۳ در پی عارضه تنفسی به بیمارستان منتقل شد و متاسفانه شب‌هنگام در اثر ایست قلبی به‌رحمت الهی پیوست. رفتن ناگهانی او هنوز هم برای دوستانش باورکردنی نیست چراکه شور و انرژی فراوانی برای زندگی و حتی حرفه خود صرف می کرد.

کاش این روزها یکی از قاب های برنامه های تلویزیونی هم به این خبرنگار بااخلاق و خوش انرژی رسانه اختصاص می یافت.

نقد هفته؛ نقد علی میرفتاح به تلویزیون

سیدعلی میرفتاح چندی پیش گفتگویی با اکبر نبوی داشت که در آن انتقاداتی هم نسبت به تلویزیون مطرح کرد. او در سخنانی گفت «این تلویزیون، آیینه ای نیست که همه شهروندان خودشان را در آن ببینند. نه شهروند نه شاعر خودش را در آن نمی بیند، ما یک شاعر درجه یک داشتیم در این مملکت به نام آقای ابتهاج که شاعر درجه یکی بوده است و من کتاب هایش را می خرم و می خوانم یا آقای شفیعی کدکنی شاعری است که دوستش دارم ولی در تلویزیون اینها را نمی بینم. منِ شهروند باید این آدم ها و هنرمندان را ببینم. تلویزیون نمایندگی نمی کند برای این شهروند و آن وقت نتیجه این می‌شود که بی‌بی‌سی باید برای ابتهاج برنامه و فیلم بسازد. عرصه که خالی نمی‌ماند! من که به نیت پلید بی بی سی یقین دارم …»

این هفته سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج بود. هرچند در برخی برنامه ها به شکل آیتمی کوتاه یا به شکل گذرا به این مناسبت اشاره شد و البته رادیو با برنامه های مفصل تری به هوشنگ ابتهاج پرداخت اما تلویزیون به شکل ویژه برنامه ای را برای این شاعر تولید نکرد.

یک دلیل مهم این ماجرا به این برمی گردد که تلویزیون این روزها ویژه برنامه هنری ادبی که به رویدادها و مناسبت های این چنینی بپردازد، ندارد. حتی شبکه چهار سیما که بار برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی تلویزیون را به دوش می کشد در این ایام بیشتر برنامه هایش سمت و سوی سیاسی پیدا کرده است.

تلویزیون وظیفه دارد به شخصیت های فرهنگی و هنری و مفاخر ملی که عمری برای اندیشه و فرهنگ و هنر این کشور صرف کرده اند، بپردازد. این افراد میراثی گرانبها از آثار مختلف به جا گذاشته اند و سرمایه هایی هستند که اگر تلویزیون از آنها حرفی نزند، نمی تواند به ماموریت خود به عنوان دانشگاه انسان سازی که از آن انتظار می‌رود، عمل کند.

ویژه هفته؛ دچار با مژده لواسانی

آنتن تلویزیون و کنداکتور سیما با برنامه ها و چهره ها و برنامه ریزی های متنوع است که رنگ می گیرد. حتی فضای مناسبتی مثل اربعین اگر از قبل برایش برنامه ریزی شده باشد، می تواند برای سلایق مختلف، پیشنهاد داشته باشد. این شب ها سریال «مهمان کشی» با همین حال و هوای محرم به عنوان یک سریال نمایشی پخش می شود که با همه انتقادها می تواند یکی از گزینه های انتخابی مخاطب سریال بین باشد. یا حامد عسگری گفتگوهایی در شبکه دو دارد که از وجه دیگری به این ایام می پردازد.

شبکه های مختلف برنامه هایی را تدارک دیده اند که در میان اینها شبکه افق این بار به شکل ویژه تری عمل کرد. مژده لواسانی با برنامه «دچار» که با همکاری سازمان رسانه ای اوج بود بعد از چند ماه به اجرا بازگشت و گفتگوهایی را با هنرمندان مختلف پیش برد. گفتگوهایی با محمد اصفهانی، مصطفی راغب، فریبا کوثری و … که شاید پیش از این هم در تلویزیون بوده اند اما حداقل جزو چهره هایی هستند که در مناسبت ها و به اقتضای شرایط روی آنتن حاضر می شوند.

لواسانی در این برنامه درباره پیوند این افراد با این ایام و حضرت اباعبدالله (ع) سخن گفت و این برنامه هم پیشنهاد تازه ای در این ایام برای مخاطبی بود که دنبال ایده هایی از جنس هنر است.

پیشنهاد هفته؛ عملیات مهندسی

تاکنون چند قسمت از سریال «عملیات مهندسی» به کارگردانی سروش محمدزاده روی آنتن شبکه سه سیما رفته است. سریالی که به بخشی از جنایت های هولناک منافقین علیه مردم ایران می پردازد. عملیات مهندسی بخشی از همین جنایت هاست که با شکنجه های وحشیانه توسط منافقین انجام شده و این سریال سراغ این بخش از تاریخ رفته است.

«عملیات مهندسی» داستانی اجتماعی را در بستر فضای ملتهب سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ به تصویر می‌کشد. این سریال که توسط حسین تراب‌نژاد نوشته شده، پرداختی تلخ و واقع‌گرایانه از تحولات تاریخ معاصر کشورمان را روایت می‌کند که در خلاصه آن آمده است: «مگه شما نمی‌بینید این برادرای ما رو چه کردن؟ آخه کجای دنیا شما سراغ دارین، کجا تاریخ به یاد داره، کجا شما دیدین که پوست سر یک انسان رو بکنن؟ کجا سراغ دارین پوست صورت رو زنده زنده از بدن جدا کنن؟»

یوسف تیموری، حمید گودرزی، مرتضی امینی تبار، مریم سعادت، خیام کاشانی، ساره رشیدی، یاسمن معاوی و … از جمله بازیگرانی هستند که در سریال «عملیات مهندسی» هنرنمایی می کنند.