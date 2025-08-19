به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، برنامه «قرار» به مناسبت ایام سوگواری شهادت امام حسن مجتبی (ع)، رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام رضا (ع) و با هدف تبیین مفاهیم عمیق دینی و زنده نگه داشتن فرهنگ عزاداری اهل بیت (ع) امشب ۲۸ مرداد به صورت زنده از صحن جامع رضوی روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

این ویژه برنامه به تهیه‌کنندگی بهنام حلاجی با اجرای زهرا عزیزی و علی ترابی در حال پخش است و شامل بخش‌هایی همچون مراسم عزاداری و مداحی، سخنرانی مذهبی درباره سیره اهل بیت (ع) گزارش‌های ویژه از حرم مطهر رضوی و گفتگو با کارشناسان دینی است.

برنامه «قرار» از امشب ساعت ۲۱ تا یکشنبه دوم شهریور هر شب ساعت ۲۱ و روزها ساعت ۱۲:۱۵ پخش می‌شود.