  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

تمبر صدسالگی تاسیس بلدیه تهران منتشر شد

تمبر یکصدمین سالگرد تاسیس بلدیه تهران در دو طرح کوه دماوند و معماری تهران قدیم و جدید از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری اعلام کرد فرهنگسرای تهران با هدف شناساندن تلاش‌های مدیریت شهری در یکصد سالگی و روند رو به رشد آن در سال‌های اخیر و اصالت‌بخشی به معماری به عنوان عنصر مهم حفظ هویت شهری، تمبر یادبود این گرامیداشت را با طرح ترکیبی از معماری تهران قدیم و جدید منتشر کرد.

این تمبر در دو طرح کوه دماوند و معماری تهران قدیم و جدید با قیمت 650 ریال عرضه شده است. انتخاب شهروند نمونه، تولید پازل برج میلاد و تولید بزرگترین پازل جهان از دیگر طرح‌هایی است که فرهنگسرای تهران در کنار چاپ و طراحی تمبر تهران منتشر کرده است.

تولید CD سیاحتی در تهران، ساخت 20 ماکت از آثار تاریخی تهران، نمایشگاه عکس تهران، ساخت آرم موسیقایی، سمپوزیوم مجسمه‌سازی و ... از  برنامه‌هایی است که سازمان فرهنگی هنری شهردای به مناسبت یکصدمین سالگرد بلدیه انجام داده است.

کد مطلب 656048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها