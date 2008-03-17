تمبر صدسالگی تاسیس بلدیه تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری اعلام کرد فرهنگسرای تهران با هدف شناساندن تلاشهای مدیریت شهری در یکصد سالگی و روند رو به رشد آن در سالهای اخیر و اصالتبخشی به معماری به عنوان عنصر مهم حفظ هویت شهری، تمبر یادبود این گرامیداشت را با طرح ترکیبی از معماری تهران قدیم و جدید منتشر کرد.
این تمبر در دو طرح کوه دماوند و معماری تهران قدیم و جدید با قیمت 650 ریال عرضه شده است. انتخاب شهروند نمونه، تولید پازل برج میلاد و تولید بزرگترین پازل جهان از دیگر طرحهایی است که فرهنگسرای تهران در کنار چاپ و طراحی تمبر تهران منتشر کرده است.
تولید CD سیاحتی در تهران، ساخت 20 ماکت از آثار تاریخی تهران، نمایشگاه عکس تهران، ساخت آرم موسیقایی، سمپوزیوم مجسمهسازی و ... از برنامههایی است که سازمان فرهنگی هنری شهردای به مناسبت یکصدمین سالگرد بلدیه انجام داده است.
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