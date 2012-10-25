پیشرفت 40 درصدی گازرسانی به دیلم/ لایروبی خور مرکزی دیلم

ماشالله احمدی فرماندار شهرستان دیلم در گفتگو با خبرنگار مهر در شمال استان بوشهر نکاتی را در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای، فعالیت‌های صورت‌گرفته و برخی مشکلات موجود در این شهرستان بیان کرد.

عملیات اجرایی محور دو بانده گناوه- دیلم چقدر پیشرفت فیزیکی دارد؟



پروژه محور چهار خطه دیلم- گناوه از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور است که در سال گذشته از شهرستان دیلم با حضور استاندار محترم و مدیر کل محترم راه و شهرسازی آغاز شده است و اعتبار آن بالغ بر 27 میلیارد تومان است و در حال حاضربیش از 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشنهاد و خواهشم این است که عملیات اجرایی آن از گناوه به طرف دیلم نیز توسط مسئولان محترم شهرسازی گناوه پیگیری شود.

گازرسانی به دیلم در چه مرحله ای قرار دارد؟



گازرسانی در شهر دیلم با 92 کیلومتر در حال اجرا است و اداره گاز شهرستان دیلم نیز تأسیس شده است که این مهم در سال 90 تا حال در حال اجرا است و بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در هفته دولت سال جاری نیز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر امام حسن و نیز روستاهای سیاهمکان، گزلوری و بنه اسماعیل در بخش مرکزی دیلم آغاز شده است.

با توجه به موارد فراوان آتش سوزی لنج های تجاری، تا کنون چه اقدامی برای لایروبی خور بندر صورت گرفته است؟



نظر به اینکه پروژه ساماندهی بندر در شهرستان دیلم از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی دولت در بخش تجارت دریایی و بازرگانی است.

با توجه به اهتمام دولت نهم و دهم در امر ارائه خدمات زیربنایی، پروژه لایروبی خور مرکزی دیلم با اعتباری برابر 11 میلیارد تومان با ظرفیت قرارداد پایگاه خاتم الانبیاء از سال 89 عملیات اجرایی آن شروع شده است.

تا کنون حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بایستی طی یک برنامه‌ریزی صحیح اسکله، ساختمان گمرک و آتش نشانی و غیره توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان احداث شود.

آیا تمام شهر دیلم دارای شبکه فاضلاب شهری شده است؟



طرح فاضلاب در شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم از سال‌های گذشته شروع شده است و در شهر دیلم نیز با اعتبارات ملی در حال انجام می باشد و دو فاز آن اجرا شده است و برای اتمام پروژه در کل شهر دیلم نیاز به اعتبار ملی است که توسط فرمانداری و شرکت آب و فاضلاب استان در حال پیگیری جدی است.

اقدامات شما در حوزه بهداشت و درمان چه بوده است؟



در بخش بهداشت و درمان اعتبارات خاصی برای توسعه بخش‌های درمانی نظیر زنان و زایمان، اتاق عمل، بخش بستری، بخش تالاسمی، نمازخانه بیمارستان و محل استراحت همراهان بیماران با همکاری بسیار مطلوب خیرین محترم شهرستان دیلم در نظر گرفته شده است.

مبلغ 300 میلیون تومان اعتبار توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی فرمانداری برای کلینیک تخصصی در نظر گرفته شده است که انشاءاله به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد لذا زیرساخت‌های لازم برای حضور متخصصان در شهرستان در حال مهیا شدن است.

منطقه ویژه اقتصادی شمال استان چه زمانی وارد فاز عملیاتی خود می شود؟



با پیگیری‌های صورت گرفته در سال 91 مصوبه سفر اول ریاست محترم جمهور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب شده است اراضی آن به میزان لازم جانمایی شده است و مسئولیت اجراء و پیگیری آن شرکت شهرک‌های صنعتی استان است و ضمن تشکر از معاون محترم برنامه ریزی استانداری و مدیر کل محترم امور اقتصادی و مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حال پیگیری در مرکز کشور است.

سهم شهرستان دیلم از کمک‌های وزارت نفت چقدر است و آیا این کمک ها حق مردم دیلم را ادا می کند؟



سالانه در اعتبارات استانی سهم دو درصد نفت برای شهرستان دیلم در نظر گرفته می شود و این اعتبار حدود چهار تا پنج میلیارد در سال است.

این میزان اعتبار با توجه به وجود طرح مخازن 10 میلیون بشکه ای، 105 حلقه چاه نفت، فلات قاره نفت بهرگان(امام حسن) چهار کمپ نفتی شامل گوره، سیاهمکان، بی بی حکیمه و 1300 NGL در منطقه جغرافیایی شهرستان دیلم بسیار اندک بوده و نیاز به اعتبار بیشتری است که با پیگری‌های فراوان در حال افزایش بوده است.

تعاملات بسیار خوبی برای اشتغال نیز صورت گرفته است که بی شک برای رسیدن به این نتیجه مطلوب نیاز به مساعدت توسط مسئولین استانی، کشوری و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی است.

پروژه‌های نیمه تمام شهرستان را نام ببرید؟



پروژه های مهم و نیمه تمام شهرستان شامل: اتوبان دیلم – گناوه، لایروبی خور دیلم، فاضلاب شهر دیلم، گازرسانی به شهر دیلم و امام حسن و نیز سه روستای بخش مرکزی، ساحل سازی شهر دیلم و امام حسن و جاده کمربندی بندر دیلم است.

در حوزه گردشگری چه کارهایی در سطح شهرستان صورت گرفته است؟

فازهای اول ساحل سازی شهر دیلم و امام حسن به اتمام رسیده است و نیز اعتبارات لازم در سال 90 و 91 برای پارک جنگل عامری در نظر گرفته شده است و محل مناسبی برای گردشگران است و نیز هر ساله کمپ‌های موقت برای اسکان گردشگران عزیز ایجاد می‌شود .

تعاملات لازم با شرکت محترم مناطق نفت خیز خوزستان در حال انجام است که بتوان ساخت ویلاهای گردشگری در شهر دیلم و فضاهای تفریحی به نتیجه نهایی برسد.

طرح های عمرانی شما در حوزه ورزش چه بوده و میزان حمایت های شما از تیم های ورزشی دیلم تا چه اندازه است؟



با توجه به اینکه تیم هما در لیگ سه حضور دارد در حوزه ورزش در سالهای 90 و 91 تکمیل دو سالن ورزشی در شهر دیلم، یک سالن در روستای عامری انجام شده است و دو سالن ورزشی دیگر در شهر دیلم اعتبارات لازم اختصاص یافته است و در حال تکمیل شدن است.

برای اولین بار در دیلم مبلغ 800 میلیون تومان برای ساخت استخر سرپوشیده و نیز مبلغ 200 میلیون تومان برای خوابگاه ورزشکاران دیلم اختصاص یافته است و در هفته دولت سال جاری توسط استاندار محترم و مدیر کل محترم ورزش و جوانان آغاز عملیات اجرایی شده است.

در سالهای 90 و 91 برای تکمیل و تجهیز و تعمیر اماکن ورزشی اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است و در خصوص تیم‌های ورزشی و قهرمانان همه رشته‌ها حمایت و کمک‌های بسیار خوبی توسط فرمانداری انجام شده است از جمله به باشگاه فرهنگی و ورزشی هما دیلم در دو مورد حدود 15 میلیون تومان و نیز برای تشویق اعضای تیم در یک جشن خاص سه میلیون تومان جایزه نقدی پرداخت شده است.

برای باشگاه پرسپولیس دیلم نیز یک فقره مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت شد و قول مساعد مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان جهت کمک 50 و 20 میلیون تومانی به ترتیب برای تیم های هما و پرسپولیس گرفته شده است.

پروژه‌های افتتاحی شهرستان دیلم در هفته دولت چه میزان اعتبار را به خود اختصاص داده است؟



در هفته دولت سال جاری 40 پروژه افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی شده است که مبلغ اعتبار این پروژه ها بیش از 21 میلیارد تومان بوده است.

فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه شیلات چگونه بوده است؟



در حوزه شیلات راه اندازی سایت پرورش میگو بویرات بعد 9 سال تعطیلی و خوشبختانه در فصل پرورش امسال 26 مزرعه از تعداد 47 مزرعه اقدام به لاروریزی کرده‌اند و اختصاص 100 میلیون تومان برای تکمیل پروژه برق‌رسانی سایت مذکور انجام شده است و قول مساعد برای مطالعه اسکله خاص فعالیت صیادی از مدیر کل محترم شیلات گرفته شده است که انشاءاله در سال جاری مطالعه آن انجام می گیرد.

در بحث عمران شهر چه کارهایی صورت گرفته است؟



در بخش عمران شهری و عمران روستایی در شهر دیلم و بخشهای مرکزی و امام حسن و نیز شهر امام حسن

آسفالت کوچه ها، ساماندهی محورهای ورودی و خروجی این دو شهر، ساماندهی فضای سبز، نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی و ساماندهی بلوارهای این دو شهر، اجرای طرح هادی در 12 روستای بخشهای مرکزی و امام حسن

کارهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان را بگویید؟



در بحث فرهنگی از جمله کارهای صورت گرفته آغاز عملیات اجرایی سالن پلاتو ارشاد اسلامی و نیز توجه خاص به کانونهای هنری، قرآنی و مساجد شهرستان بوده است و نیز امسال حضور خادمان مرقد مطهر امام رضا (ع) در شهر دیلم را خواهیم داشت همچنین چندین برنامه فرهنگی مانند جشنواره شعر محلی سنگار افتو و جشنواره خاطره گویی دفاع مقدس در دستور کار است.

گفتگو:حسین غلامی