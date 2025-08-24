به گزارش خبرنگار مهر، موسی احمدی صبح یکشنبه در نشست با هیئتهای ورزشی شهرستان کنگان ضمن تسلیت ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، هفته دولت را گرامی داشت و از تلاشهای دولتمردان در شرایط سخت اقتصادی قدردانی کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار کنونی کشور گفت: دولت با انسجام و همدلی توانسته است با وجود محدودیتها، بسیاری از مشکلات را مدیریت و بخش قابل توجهی از امور را پیش ببرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از همکاری فرمانداران چهار شهرستان جنوبی و برگزاری جلسات مشترک قدردانی کرد و افزود: این همافزایی و هماهنگی منجر به پیشرفت پروژههای عمرانی و اقتصادی منطقه شده است.
نماینده جنوب استان بوشهر به موضوع ورزش پرداخت و گفت: ورزش مستقیماً با جوانان و آینده کشور در ارتباط است. اگر زیرساختهای ورزشی تقویت شود، بسیاری از دغدغههای اجتماعی کاهش خواهد یافت. در جلسه با معاون وزیر ورزش نیز، مشکلات پروژههای ورزشی جنوب استان مطرح و پیگیری شد و امیدواریم شاهد افتتاح پروژههای بیشتری باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، افزود: بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم تخصیص به موقع اعتبارات است، در حالی که منابع وجود داشته اما در اجرا با سوءمدیریت یا کمکاری مواجه شدهایم.
