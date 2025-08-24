  1. استانها
پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی جنوب استان بوشهر تکمیل می‌شود

بوشهر- نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی جنوب استان بوشهر تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی احمدی صبح یکشنبه در نشست با هیئت‌های ورزشی شهرستان کنگان ضمن تسلیت ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، هفته دولت را گرامی داشت و از تلاش‌های دولتمردان در شرایط سخت اقتصادی قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کنونی کشور گفت: دولت با انسجام و همدلی توانسته است با وجود محدودیت‌ها، بسیاری از مشکلات را مدیریت و بخش قابل توجهی از امور را پیش ببرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از همکاری فرمانداران چهار شهرستان جنوبی و برگزاری جلسات مشترک قدردانی کرد و افزود: این هم‌افزایی و هماهنگی منجر به پیشرفت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی منطقه شده است.

نماینده جنوب استان بوشهر به موضوع ورزش پرداخت و گفت: ورزش مستقیماً با جوانان و آینده کشور در ارتباط است. اگر زیرساخت‌های ورزشی تقویت شود، بسیاری از دغدغه‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت. در جلسه با معاون وزیر ورزش نیز، مشکلات پروژه‌های ورزشی جنوب استان مطرح و پیگیری شد و امیدواریم شاهد افتتاح پروژه‌های بیشتری باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، افزود: بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم تخصیص به موقع اعتبارات است، در حالی که منابع وجود داشته اما در اجرا با سوءمدیریت یا کم‌کاری مواجه شده‌ایم.

