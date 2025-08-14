بهروز آذر: نیکوکاری مهمترین ویژگی افراد در مسیر اربعین است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی بیان کرد: افراد وقتی در مسیر پیادهروی اربعین قدم برمیدارند، از لحظهای که از منزلشان راه میافتند، حکم زائر دارند. زیرا همه افرادی که در این مسیر هستند، به دنبال خیر رساندن هستند و میخواهند تجربه خیررسانی و مهروزی خود را به دیگران انتقال دهند که این خود، تجربه بینظیری است.
وی افزود: ما اعتقاد داریم که حضرت زینب (س) پیامآور عاشورا است و اگر ایشان نبود، چیزی از عاشورا و حقایق آن باقی نمیماند و انتقال داده نمیشد. ما در هر مرحلهای باید به این مسئله پایبند باشیم. اگر میتوانیم به مظلومی کمک کنیم، به او کمک کنیم و اگر توان کمکرسانی نداریم، صدای بی صدایان و مظلومین باشیم.
بهروزآذر همچنین گفت: با همین نگاه، در حوزه زنان و خانواده، همه دغدغه ما این است که آنچه که زنان ایران شایستهاش بودند و به آن رسیدند را بازگو کرده و نشان دهیم و اگر خدای نکرده مورد بیمهری قرار گرفتهاند، این بیمهریها رفع شود.
وی تاکید کرد: در جنگ تحمیلی اخیر ۱۲ روزه نیز با این نگاه که جانهای عزیزی که امید خانواده و ایران بودند و از دست رفتند، خونشان به هدر نرود و یاد و خاطرهشان گرامی داشته شود، اقداماتی را انجام دادیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه پیادهروی اربعین خواه یا ناخواه، سبک زندگی افراد را دستخوش تغییر و تحول میکند گفت: وقتی در این مسیر گام برمیدارید، همه وجوه زندگی شکل دیگری به خود میگیرد و نگاه آدم به زندگی دنیایی ممکن است تغییر پیدا کند و آن حساسیتها و وسواسها از بین میرود.
وی در ادامه اظهار کرد: به لحاظ اجتماعی، مهمترین ویژگی اربعین، خیر عمومی و نیکوکاری بی حد و اندازهای است که وجود دارد. افراد در طول یک سال، هر آنچه دارند و میتوانند را ذخیره میکنند تا در این ایام بتوانند از زوار پذیرایی کنند. این تجربه در جنگ ۱۲ روزه نیز وجود داشت. جمعیت زیادی از افراد به دلیل حملات خانه و شهرشان را ترک کردند و به نقطه دیگری از کشور رفتند ولی دیدیم هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نشد. مردم درب خانههایشان را به سوی دیگر شهروندان باز کرده و محیط استراحت برایشان فراهم کرده بودند و از هموطنان پذیرایی میکردند.
