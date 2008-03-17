توسعه اقتصادی چابهار در گرو سرمایه گذاری داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد چابهار، این منطقه به دلیل موقعیت ممتاز و ویژه استراتژیکی دروازه کشور جهت ورود به آبهای بین المللی و مبدأ مسیرهای ترانزیتی غیرقابل رقابت با اراضی پهناور و مستعد سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون است؛ این در حالی است که شرایط ویژه آب و هوایی با طبیعتی زیبا و دیدنی، چابهار را به منطقه نمونه گردشگری تبدیل نموده است.

منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت 14 هزار هکتار در شرق خلیج چابهار در کنار شهر بندری چابهار و دریای عمان واقع شده که بخشی از اراضی آن برای فعالیتهای صنعتی و همچنین بازرگانی، تجاری، خدمات، مسکونی، توریستی و... با اهدافی چون انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال و حضور فعال در بازارهای جهانی اختصاص یافته است.

این گزارش همچنین حاکی است منطقه آزاد چابهار دارای امتیازات و تسهیلات قانونی برای سرمایه گذاری می باشد که می توان به امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی و داخلی به هر میزان، تضمین سرمایه گذاری های خارجی در منطقه بر اساس مکانیزم مندرج در قانون مناطق آزاد، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصله از فعالیتهای اقتصادی، معافیتهای مالیاتی 15 ساله بر درآمد و دارایی، ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات، مجاز بودن ورود و تخلیه کالا به منظور ترانزیت خارجی و... اشاره کرد.

یادآور می شود دسترسی به فرودگاه و راههای زمینی مناسب، وجود معادن مختلف غنی در ایران و دسترسی به کنسانتره آنها، قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ در اسکله های موجود، دسترسی به مصالح ساختمانی ارزان قیمت و انرژی فسیلی، نزدیکترین مسیر به کشورهای آسیای میانه برای ترانزیت و... نیز دیگر مزایای منطقه مذکور است.

ویژگی های منحصر به فرد این منطقه از جمله زمستان معتدل توام با هوای مطبوع، سواحل زیبا، طبیعت بکر و آثار تاریخی و باستانی شرایطی را فراهم آورده تا به منظور توسعه توریسم، منطقه به استراحتگاه زمستانی علاقمندان تبدیل شده است.

کوههای مریخی، تالاب لیپار و صورتی، ساحل صخره ای، گل افشان ها، قلعه پرتقالی ها، ساختمان تلگراف، گنبد سید غلام رسول، روستای تیس، اسکله های شهید بهشتی و کلانتری و اسکله های ماهیگیری، جنگل حرا، خلیج چابهار و رودخانه باهوکلات از جاذبه های گردشگری این منطقه زیبا است.