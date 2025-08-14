  1. استانها
«اربعین» امتداد جهانی جهاد تبیین است

شاهرود- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه «اربعین» امتداد جهانی جهاد تبیین است، گفت: «اربعین» حقیقتی که دنیا را فرا گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خاتمه اربعین دلدادگان شاهرود اربعین را مؤثرترین رسانه الهی در عصر حاضر دانست و بیان کرد: پیاده‌روی اربعین، با حضور میلیونی عاشقان سیدالشهدا (ع)، حقیقت‌خواهی، مقاومت و آزادگی را به زبان گام‌ها روایت می‌کند و در برابر حجم عظیم روایت‌های تحریف‌شده دشمن می‌ایستد.

وی با اشاره به اینکه اربعین امتداد همان جهاد تبیینی است که حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) پس از عاشورا آغاز کردند، افزود: در این مکتب، افشای جنایات دشمن، تبیین استقامت جبهه حق و بیان دستاوردهای مقاومت، سه محور اساسی هستند که باید در فضای امروز به آن‌ها عمل کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با قدردانی از همه مردم، خادمان و مسئولانی که در برپایی این مراسم نقش‌آفرینی کردند، گفت: این حرکت مردمی، تجلی انسجام، همدلی و ایمان به مسیر حق است؛ ایمانی که دشمنان هرگز قادر به درک و متوقف کردن آن نخواهند بود.

