  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۳۴

واکنش جالب بانوی زائر پاکستانی به سوال خبرنگار مهر + فیلم

یک بانوی زائر پاکستانی در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی، به سؤال خبرنگار مهر واکنش جالبی نشان داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، زائر پاکستانی در واکنش به پرسش خبرنگار مهر درباره مقام معظم رهبری، تصویر پس‌زمینه گوشی خود را که عکس رهبر انقلاب بود؛ نشان داد و گفت: «برای اثبات عشق به رهبر انقلاب، این کافی است؟»

