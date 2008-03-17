تعطیلی 668 بنگاه مشاورین املاک در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی قلی خسروی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری 668 فقره بنگاه مشاورین املاک بر اساس ماده 27 و 28 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس پلمپ شده است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک بیان کرد: طبق ماده 27، مشاورین املاکی که بدون پروانه کسب فعالیت داشتند، توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ شده اند که 269 فقره آن مشاورین املاکی بودند که با وجود دارا بودن مجوز کسب تخلف کرده اند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در سال آینده افزایش قیمت مسکن در کشور نداشته باشیم، افزود: با اعلام واگذاری زمینهای اجاره 99 ساله، بازار مسکن دچار رکود شد که به تبع آن قیمتها در مناطق مختلف کاهش یافت.

قلی خسروی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در برخی از نقاط کشور 8 تا 10 درصد قیمت مسکن افزایش یافت که این درصد نسبت به سال گذشته بسیار کمتر بوده است.

وی در رابطه با حق الزحمه مشاورین املاک، گفت: در حال حاضر نرخ حق الزحمه مشاورین املاک تا 30 میلیون تومان معادل نیم درصد، از 30 تا 50 میلیون تومان معادل 75 صدم درصد از 50 تا 100 میلیون تومان معادل نیم درصد و از 100 میلیون به بالا معادل یک چهارم درصد قیمت معامله است.