به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی درباره خدمات انجام شده در مراسم جاماندگان اربعین، گفت: خدمت به زائران و جاماندگان اباعبدالله الحسین (ع) تنها یک وظیفه اداری نیست؛ این یک رسالت و افتخار است. ما با افتخار سعی کردیم میزبان شایسته ای برای این حرکت عاشورایی باشیم.

وی در ادامه افزود: امسال با برنامه‌ریزی دقیق، بیش از ۵۰۰ نیروی شهربان و معبربان به همراه ۱۵۰ دستگاه خودرو و ۷۷ دستگاه موتورسیکلت در مسیر مستقر شدند تا در همکاری با پلیس و راهور، از انسداد معابر جلوگیری و نظم شهری حفظ شود.

گودرزی در خصوص خدمات شهری نیز گفت: ۳۲۰۰ نفر نیروی پاکبان و فضای سبز به همراه ۴۰۰ دستگاه خودروی تخصصی و غیرتخصصی مسئولیت نظافت، جمع‌آوری پسماند و پاکسازی مسیر را برعهده داشتند. همچنین برای رفاه زائران گرامی، بیش از ۴۳۸ چشمه سرویس بهداشتی موقت و تعدادی دستگاه مه پاش در نقاط مختلف مسیر نصب و فعال شدند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ادامه افزود: به‌منظور ارتقای ایمنی، ۵۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش‌نشانی، ۳۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۹۷ نیروی عملیاتی در ۸۰ نقطه مستقر شدند. هم چنین عملیات رسیدگی به فضای سبز، حذف شاخه‌های خشک و پاکسازی مسیر نیز پیش و پس از مراسم انجام شده است.

گودرزی با اشاره به طول مسیر اصلی پیاده روی اربعین حسینی در تهران، گفت: امسال مسیر پیاده‌روی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به طول ۱۴ کیلومتر آماده‌سازی شد و مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ شهرداری تهران به صورت کامل درگیر خدمات‌رسانی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در مراسم اربعین، پاسخی محکم به تمام نقشه‌های دشمنان و نمایش اقتدار فرهنگی ملت ایران بود. این مراسم نه‌تنها پیوند ما با فرهنگ عاشورا را مستحکم‌تر می‌کند، بلکه جلوه‌ای از همبستگی و مقاومت ملی را به نمایش می‌گذارد.