۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

حضور پرشور مردم در مراسم اربعین، پاسخی محکم به نقشه‌های دشمنان است

معاون شهردار تهران از خدمت‌رسانی گسترده از میدان امام حسین (ع) تا قبله پایتخت در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین خبر داد و گفت: حضور مردم در مراسم اربعین، پاسخی محکم به نقشه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی درباره خدمات انجام شده در مراسم جاماندگان اربعین، گفت: خدمت به زائران و جاماندگان اباعبدالله الحسین (ع) تنها یک وظیفه اداری نیست؛ این یک رسالت و افتخار است. ما با افتخار سعی کردیم میزبان شایسته ای برای این حرکت عاشورایی باشیم.

وی در ادامه افزود: امسال با برنامه‌ریزی دقیق، بیش از ۵۰۰ نیروی شهربان و معبربان به همراه ۱۵۰ دستگاه خودرو و ۷۷ دستگاه موتورسیکلت در مسیر مستقر شدند تا در همکاری با پلیس و راهور، از انسداد معابر جلوگیری و نظم شهری حفظ شود.

گودرزی در خصوص خدمات شهری نیز گفت: ۳۲۰۰ نفر نیروی پاکبان و فضای سبز به همراه ۴۰۰ دستگاه خودروی تخصصی و غیرتخصصی مسئولیت نظافت، جمع‌آوری پسماند و پاکسازی مسیر را برعهده داشتند. همچنین برای رفاه زائران گرامی، بیش از ۴۳۸ چشمه سرویس بهداشتی موقت و تعدادی دستگاه مه پاش در نقاط مختلف مسیر نصب و فعال شدند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ادامه افزود: به‌منظور ارتقای ایمنی، ۵۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش‌نشانی، ۳۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۹۷ نیروی عملیاتی در ۸۰ نقطه مستقر شدند. هم چنین عملیات رسیدگی به فضای سبز، حذف شاخه‌های خشک و پاکسازی مسیر نیز پیش و پس از مراسم انجام شده است.

گودرزی با اشاره به طول مسیر اصلی پیاده روی اربعین حسینی در تهران، گفت: امسال مسیر پیاده‌روی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به طول ۱۴ کیلومتر آماده‌سازی شد و مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ شهرداری تهران به صورت کامل درگیر خدمات‌رسانی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در مراسم اربعین، پاسخی محکم به تمام نقشه‌های دشمنان و نمایش اقتدار فرهنگی ملت ایران بود. این مراسم نه‌تنها پیوند ما با فرهنگ عاشورا را مستحکم‌تر می‌کند، بلکه جلوه‌ای از همبستگی و مقاومت ملی را به نمایش می‌گذارد.

