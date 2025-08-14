به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید یاسر اشرف‌زاده عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در پیاده‌راه شهرداری رشت در گفتگو با رسانه‌ها با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: راهپیمایی جهانی اربعین یکی از بزرگ‌ترین تجمعات انسانی و مذهبی جهان به شمار می‌رود که صحنه‌های بی‌نظیری از حضور پرشور و حماسی عشاق اباعبدالله الحسین (ع) در کربلای معلی را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: اربعین حسینی نماد برجسته‌ای است که حقیقت قیام امام حسین (ع) را در برابر جریان‌های تحریف گر دشمن به تصویر می‌کشد و از جمله دستاوردهای مهم این راهپیمایی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نهضت عاشورا است.

اشرف‌زاده همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در رشت همزمان با شب اربعین گفت: در حاشیه این مراسم، موکب‌های اربعینی برای فضاسازی معنوی در میدان شهدای ذهاب رشت مستقر شده‌اند تا خدمات فرهنگی و رفاهی به عزاداران ارائه کنند.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت تصریح کرد: حوزه بسیج اداری و کارگری این ناحیه نیز با برپایی موکب جاماندگان اربعین، خدمت‌رسانی به ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را برعهده دارد و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ بسته پذیرایی، یک تن هندوانه، نزدیک به یک تن کباب مرغ و پانصد کیلوگرم سیب‌زمینی سرخ‌کرده میان جاماندگان توزیع کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: خدمات‌رسانی مواکب در ایام اربعین حسینی برای چهارمین سال متوالی در میدان شهدای ذهاب رشت با مشارکت گسترده برگزار شده و این حرکت، موجب ایجاد فضای معنوی و وحدت در میان عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده است.