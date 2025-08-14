  1. استانها
راهپیمایی جهانی اربعین یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مذهبی است

رشت-جانشین فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به برگزاری همایش جاماندگان حسینی در رشت گفت: راهپیمایی جهانی اربعین یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مذهبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید یاسر اشرف‌زاده عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در پیاده‌راه شهرداری رشت در گفتگو با رسانه‌ها با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: راهپیمایی جهانی اربعین یکی از بزرگ‌ترین تجمعات انسانی و مذهبی جهان به شمار می‌رود که صحنه‌های بی‌نظیری از حضور پرشور و حماسی عشاق اباعبدالله الحسین (ع) در کربلای معلی را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: اربعین حسینی نماد برجسته‌ای است که حقیقت قیام امام حسین (ع) را در برابر جریان‌های تحریف گر دشمن به تصویر می‌کشد و از جمله دستاوردهای مهم این راهپیمایی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نهضت عاشورا است.

اشرف‌زاده همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در رشت همزمان با شب اربعین گفت: در حاشیه این مراسم، موکب‌های اربعینی برای فضاسازی معنوی در میدان شهدای ذهاب رشت مستقر شده‌اند تا خدمات فرهنگی و رفاهی به عزاداران ارائه کنند.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت تصریح کرد: حوزه بسیج اداری و کارگری این ناحیه نیز با برپایی موکب جاماندگان اربعین، خدمت‌رسانی به ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را برعهده دارد و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ بسته پذیرایی، یک تن هندوانه، نزدیک به یک تن کباب مرغ و پانصد کیلوگرم سیب‌زمینی سرخ‌کرده میان جاماندگان توزیع کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: خدمات‌رسانی مواکب در ایام اربعین حسینی برای چهارمین سال متوالی در میدان شهدای ذهاب رشت با مشارکت گسترده برگزار شده و این حرکت، موجب ایجاد فضای معنوی و وحدت در میان عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده است.

