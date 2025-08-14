عراقچی: باید مراقب فضاسازی دشمنان درخصوص جنگ باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در ویژه برنامه ای تلویزیونی گفت: چندین سال است در مراسم اربعین شرکت می کنم. این اربعین ویژگی های خود را دارد، اولاً حضور ایرانیان اگر از سال های گذشته بیشتر و با قوت تر نباشد، حتماً کمتر نیست. در مسیر مردمی را می بینیم توصیه ها و سفارشات دارند از جمله اینکه محکم و قوی بایستید. انگیزه های مردم بیشتر هم شده است.

وی افزود: از طرف دیگر بین مردم و مسئولین عراق نیز با علاقه از مقاومت ایران در جنگ دوازده روزه صحبت می کنند. مردم عراق می گفتند مقاومت شما و موشک های شما، دل ما را شاد می کرد.

وزیر امور خارجه گفت: مواضع دولت، علما و مرجعیت و مردم عراق در طول جنگ گرفتند، بی سابقه بود. و تمامی اش در حمایت از ایران و مردم ایران و در محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و امریکا بود.

عراقچی گفت: راهپیمایی اربعین قدرتنماییشیعه است و بعد از جنگ دوازده روز شیعه همچنان قوی در میدان می نیستند نتیجه نگاه عاشوراگونه و کربلاگونه است.

وی ادامه داد: مردم در این دو روز اربعین در خصوص احتمال وقوع جنگ نپرسیدند ولی در تهران در محافل مختلف این سوال پرسیده می شود.

وزیر امور خارجه گفت: احتمال جنگ برای همه کشورها با درصدهای مختلف وجود دارد، اما از اینکه دشمنان ما تلاش دارند ما را در فضای جنگ نگه دارند باید مراقب کرد. بدون اینکه نیروهای مسلح ما و هیچ کسی غفلت در خصوص احتمال وقوع جنگ داشته باشد، باید مراقب فضاسازی برای جنگ هم بود و اجازه ندهیم با افکار عمومی ما بازی کنند.

عراقچی گفت: الان به عنوان یک کارشناس روابط بین الملل تصوری از قریب الوقوع بودن جنگ ندارم. البته این نظر کارشناسی است و نیروهای مسلح و دولت باید آمادگی خود را برای هر شرایطی داشته باشند. و اتفاقاً آمادگی برای جنگ مهم ترین عامل جلوگیری از جنگ است.

وی افزود: اولاً کسی وجود مکانیزم اسنپ بک در برجام را انکار نکرده این کلمه نیست، ولی مکانیسم آن وجود دارد.و به دلیل وجود همین مکانیسم بود که جمهوری اسلامی از این مکانیسم استفاده کرد.

عراقچی گفت: الان اروپایی ها تا ۲۸ مهر فرصت دارند اسنپ بک کنند، اما از نظر ما آنها به خاطر مواضع شان از جمله تاکید بر غنی سازی صفر که در برجام حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است، صلاحیت صحبت و به کارگیری هیچ بخشی از برجام از جمله اسنپ بک را ندارند.

وی افزود: در نامه طولانی و مستدل به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت استدلال کردم که به دلایل متعدد اینها دیگر عضو برجام نیستند. البته آنها هم می توانند مقابله کنند و راه هایی را امتحان کنند.

وزیر امور خارجه گفت: در اینکه باید فکری کرد و جلوی اسنپ بک را گرفت تردیدی نیست و ما هم تا آخرین لحظه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

عراقچی گفت: توسل جستن به شیوه های نخ نما شده و تکراری از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، کار نمی کند و مردم ما اینها را به خوبی فهمیده اند. فکر می کردند مردم را می توانند به میدان بیاورند ولی دیدند که مردم محکم پشت سر کشور و نظام ایستادند.

وی ادامه داد: اینکه می گویند ما آب را تصفیه می کنیم و… همین ها آب را روی غزه بستند. دوماً تحریم ها را بردارند و ببینند که ناترازی حوزه انرژی که به دلیل تحریم هاست چگونه رفع می شود. البته اینکه ما در برابر تحریم ها هم مقاومت کردیم خیلی آنها را عصبانی کرده است همان طور که در برابر جنگ مقاومت کردیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که بعد از جنگ در رابطه ایران و آژانس یکسری تغییرات رخ داده است. و بالاخره تاسیسات هسته ای ما مورد حمله قرار گرفته و تخریباتی رخ داده است.

عراقچی گفت: آژانس باید بگوید پروتکل بازدید از تاسیسات بمباران شده به چه صورت است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز یک قانون تصویب کرده و همکاری ما با آژانس را به تصویب شورای عالی امنیت ملی موکول کرده است.

وی افزود: حرف ما با آژانس این است که قبل از هرگونه اجازه بازرسی مجدد باید چارچوب جدید همکاری با آژانس مشخص شود.

وزیر امور خارجه گفت: طبیعی است که ابعاد قضیه زنگه زور هنوز کاملا مشخص نیست اما چیزی که ظاهر امر نشان می دهد و چیزی که ارمنی ها به ما می گویند چون آن ها اصرار دارند که ما را توجیه کنند، آن چیزی که اتفاق افتاده با چیزی که قرار بود رخ دهد و تغییر زئوپلتیک منطقه بود زمین تا آسمان فرق دارد.

عراقچی با اشاره به این مطلب که البته همین چیزی هم که قرار است رخ دهد برای ما نگرانی هایی دارد که به آن توجه داریم گفت: ابتدا موضوع تصرف استان سیونیک ارمنستان مطرح بود، ما نگرانی های جدی خود را ابراز کردیم و این پروژه منتفی شد و بعد صحبت از کریدور مطرح شد.

وی ادامه داد: اما همه این ها الان تبدیل به یک جاده شده که یک شرکت امریکایی که در ارمنستان و با قوانین ارمنستان ثبت می شود ، جاده را تحت حاکمیت ارمنستان تاسیس می کنند.

وی با اشاره به اینکه چیزی که ارمنستان الان به ما می کوید این است که تمام خط قرمزهای ایران را رعایت کرده ایم. گفت: باید نگرانی های واقعی خود را لحاظ کنیم ولی باید قضیه را واقعی ببینیم و چیزی که دقیقا اتفاق می افتاد را ببینیم.

وی با اشاره به اینکه سفر دکتر لاریجانی به عراق از مدتها قبل تنظیم شده بود و به نظر من هم سفر بسیار خوب و موافقی بود گفت: سفر ایشان به بیروت نیز در شرایطی کنونی لبنان بسیار به موقع و لازم بود و بحث های خوبی داشتند و مواضع ما را به خوبی روشن کردند.