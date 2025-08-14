آمار تردد از مرز مهران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در پایانه مرزی مهران با اعلام آمادگی کامل مرز مهران برای بازگشت زائران اربعین حسینی، از تردد ۱۲۶ هزار نفر از ابتدای بامداد امروز خبر داد.

وی بیان داشت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند و مرز کاملاً مهیا برای ورود زائران عزیز است.

استاندار ایلام با اشاره به فراهم بودن تمامی امکانات از جمله آب، تغذیه، اسکان و حمل و نقل، تاکید کرد: تمام تمهیدات لازم برای بازگشت زائران در مرز و پایانه شهید سلیمانی موجود است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. زائران با کمال امنیت و آرامش وارد خاک میهن می‌شوند.

کرمی همچنین به حضور دکتر مهاجرانی، سخنگوی دولت، در استان ایلام اشاره کرد و افزود: "ایشان ضمن بازدید از روند خدمات‌رسانی، از زحمات مردم شریف استان، مواکب و دستگاه‌های عضو ستاد اربعین قدردانی کردند.

وی در پایان از حضور قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، که روند ورود زوار را با ظرافت کامل بررسی و ابراز خرسندی کرده‌اند، تشکر کرد و گفت: از مردم استان و اعضای ستاد اربعین که در این کنگره عظیم سنگ تمام گذاشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.