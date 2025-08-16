به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزیر کشور در بازدید از مرز مهران در قرارگاه اربعین فرماندهی مرزبانی فراجا حضور یافت و با قدردانی از تلاش ویژه و گسترده مرزبانان در تسهیل تردد زائران و همچنین تأمین امنیت مرزهای ۶ گانه، گفت: مشکل جدی در خدمات‌رسانی به زائران وجود نداشت و امنیت قابل قبولی در هر دو سوی مرز، هم در عراق و هم در ایران، توسط مرزبانان عزیز فراهم شد که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با تأکید بر بازگشت بخش قابل توجهی از زائران اربعین به کشور از طریق پایانه‌های مرزی، اظهار داشت: مردم عزیز و گرانقدر زمان سفر خود را مدیریت کردند و بیش از ۸۰ درصد زائران اربعین پس از زیارت، به میهن بازگشته‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: در بازدیدی که از تمامی مرزها و پایانه‌های مرزی داشتم، آمادگی بسیار خوب عملیاتی برای خدمات رسانی به زائران و تأمین امنیت مرزها مشاهده کردم.

رئیس ستاد اربعین کشور تصریح کرد: بیشترین تردد زائران در مرز مهران انجام شد که مرزبانان به عنوان خادم امام حسین (ع) در این مرز ایفای نقش داشتند و با دیپلماسی لحظه‌ای با مرزبانان کشور عراق، به تسهیل تردد زائران کمک کردند.