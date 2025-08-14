مشکل قطعی برق مشترکان در عسلویه برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در بازدید میدانی از روند تعمیرات شبکه برق عسلویه افزود: ساعت ۱۳ روز چهارشنبه وقوع نقص فنی در یکی از ایستگاه‌های فوق‌توزیع، سبب قطع برق بخشی از مشترکان شد که با حضور فوری گروه‌های تعمیراتی و کار در شرایط گرمای طاقت‌فرسا، تجهیزات آسیب‌دیده تعمیر و تعویض و تا ساعت ۲۱:۳۰ همان روز برق مشترکان وصل شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه ظهر روز پنجشنبه نیز رفع عیب کامل صورت گرفت و شبکه و ایستگاه‌ها به حالت پایدار بازگشتند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، دلایل افزایش مصرف برق در عسلویه را علاوه بر استفاده از وسایل سرمایشی، استفاده غیرمجاز برخی مشترکان از برق خانگی برای استخراج رمزارز عنوان کرد.

وی از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و پرهیز از استفاده غیرضروری، در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز از برق برای ماینرها، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۰۱۲۱ یا شماره تلفن ۳۲۱ گزارش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به تلاش شبانه روزی پرسنل تعمیرات و اتفاقات عسلویه تعدادی از این عزیزان به دلیل گرمازدگی و افت فشار شدند که به فوریت تحت مداوا قرار گرفتند در این میان مسئولین محلی و مردمی ضمن عیادت از این پرسنل از آنها قدردانی کردند.