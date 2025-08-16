محمد دوست محمدی، مجری طرح نیروگاههای ۳ مگاواتی بلوک ۶۰۰ مگاواتی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز بارگیری و ارسال تجهیزات تکمیلی نیروگاههای خورشیدی در بنادر جنوبی کشور خبر داد و گفت این تجهیزات بهزودی به استانهای تهران، اصفهان، البرز، مرکزی، قزوین و قم منتقل خواهد شد.
دوستمحمدی ادامه داد: بخش تکمیلی تجهیزات نیروگاههای خورشیدی که از طریق بنادر جنوبی کشور وارد شده، هماکنون در حال تخلیه است و بهزودی به ساختگاههای مربوط منتقل میشود.
انتقال تجهیزات به شش استان کشور
وی با بیان اینکه این تجهیزات برای نیروگاههای واقع در استانهای تهران، اصفهان، البرز، مرکزی، قزوین و قم ارسال خواهد شد، افزود: این پروژهها بخشی از طرح ملی احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت سه هزار مگاوات هستند که در مراحل پایانی آمادهسازی قرار دارند.
ورود بخش اول نیروگاهها به مدار برق کشور
این مقام مسئول تصریح کرد: با تکمیل نصب و راهاندازی این تجهیزات، بخش نخست نیروگاههای طرح ملی ۳۰۰۰ مگاوات به شبکه برق سراسری متصل خواهد شد و برق سبز و پاک به مردم کشورمان تقدیم میشود.
نظر شما