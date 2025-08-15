هشتمین اشکواره فرهنگی - هنری حسینی در آمل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی شامگاه پنجشنبه در فضایی معنوی و پرشکوه، با حضور پرشور هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانهای و علاقهمندان به فرهنگ عاشورایی، در جوار بارگاه نورانی امامزاده ابراهیم (ع) آغاز به کار کرد. این رویداد بزرگ که از مهمترین جشنوارههای مذهبی – هنری کشور به شمار میرود، امسال در شش بخش اصلی و با مشارکت گسترده هنرمندان از سراسر ایران برگزار میشود.
امید خزر، دبیر اشکواره حسینی، در آئین افتتاحیه با بیان اینکه استقبال هنرمندان در این دوره فراتر از انتظار بوده است، گفت: تنها در بخش عکس، بیش از سه هزار و ۱۸۰ اثر از ۳۷۳ عکاس سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است. این بخش امسال با رویکردی تخصصیتر در دو محور تکعکس و مجموعهعکس برگزار میشود و با استقبال چشمگیر علاقهمندان همراه بوده است.
وی با اشاره به بخش نوای آئینی که برای نخستین بار به جشنواره افزوده شده است، افزود: این بخش شامل رشتههایی همچون نماهنگ، مداحی، نواآهنگ و امیریخوانی است و بیش از یکصد و پنجاه اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه رسیده که هماکنون مراحل داوری آنها در حال انجام است.
دبیر اشکواره در ادامه به بخش شعر اشاره کرد و گفت: در دو بخش فارسی و بومی، حدود دویست و هفتاد اثر دریافت شده که داوری آنها به پایان رسیده و برگزیدگان در مراسم باشکوه اختتامیه معرفی خواهند شد.
وی بخش دانشآموزی را از ویژهترین بخشهای این دوره دانست و تصریح کرد: امسال این بخش فراتر از مرزهای استانی رفت و شاهد حضور درخشان چهار استان شاخص اصفهان، خراسان رضوی، قم و تهران بودیم. دانشآموزان در پنج رشته شامل شعرخوانی، دکلمهخوانی، پادکست، نقالی و سرود گروهی به رقابت پرداختند و آثار ارسالی از سطحی تحسینبرانگیز برخوردار بود.
خزر در پایان به بخش رسانه اشاره کرد و یادآور شد: در این بخش نیز بیش از یکصد و هفتاد اثر در چهار شاخه مختلف دریافت شده است که نشاندهنده جایگاه برجسته و مشارکت فعال اصحاب رسانه در اشکواره حسینی است.
هشتمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی با هدف ترویج پیام ماندگار عاشورا، پاسداشت آئینهای بومی و حمایت از هنرمندان متعهد، تا روز اختتامیه در استان مازندران ادامه خواهد داشت و وعده روزی بهیادماندنی برای معرفی برگزیدگان را میدهد.
نظر شما