اشکواره حسینی از مرزهای آمل فراتر رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه شنبه در آئین نهمین اشکواره حسینی در دانشگاه شمال آمل اظهار کرد: تداوم برگزاری این جشنواره طی ۹ دوره، آن هم در شرایطی که فعالیتهای فرهنگی با دشواریهای مختلف اقتصادی و اجرایی روبهرو است، نشاندهنده عزم و همدلی فعالان فرهنگی و هنری است.
وی افزود: اشکواره حسینی حاصل همراهی اهالی هنر و دغدغهمندان فرهنگی است که توانستهاند با وجود محدودیتها، این جریان مردمی را زنده نگه دارند و هر سال زمینهای برای ارائه آثار و روایتهای هنری با محوریت فرهنگ عاشورا فراهم کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به پیشینه تاریخی آمل بیان کرد: این شهرستان در تاریخ تشیع ایران جایگاه ویژهای دارد و خاستگاه نخستین حکومت علویان در ایران بوده است؛ از این رو پیوند مردم این منطقه با فرهنگ تشیع ریشهای تاریخی و عمیق دارد.
محمدی ادامه داد: چنین پیشینهای ظرفیت ارزشمندی برای فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با معارف دینی و فرهنگ عاشورا ایجاد کرده و اشکواره حسینی نیز توانسته است بخشی از این ظرفیت را در قالب هنر به جامعه معرفی کند.
وی با بیان اینکه آمل امروز تنها میزبان یک جشنواره فرهنگی نیست، تصریح کرد: حضور هنرمندان از استانهای مختلف در این رویداد نشان میدهد اشکواره حسینی توانسته از محدوده جغرافیایی شهرستان عبور کند و به محفلی برای تعامل و ارائه آثار هنر دینی در سطح ملی تبدیل شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: استمرار چنین رویدادهایی میتواند زمینه تقویت جریان هنر دینی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی مازندران را فراهم کند و پیوند میان مردم، هنرمندان و مجموعههای فرهنگی را بیش از گذشته توسعه دهد.
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