  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

مردم بیجار از پیام حضور خود در خیابان می‌گویند

مردم بیجار از پیام حضور خود در خیابان می‌گویند

بیجار- مردم شهر بیجار با حضور در اجتماعات شبانه میدان آیت الله فاضل گروسی از اهمیت حضور خود در خیابان می‌گویند.

دریافت 57 MB
کد مطلب 6917521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه