https://mehrnews.com/x3cP6V ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ کد مطلب 6917521 استانها کردستان استانها کردستان ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱ مردم بیجار از پیام حضور خود در خیابان میگویند بیجار- مردم شهر بیجار با حضور در اجتماعات شبانه میدان آیت الله فاضل گروسی از اهمیت حضور خود در خیابان میگویند. دریافت 57 MB کد مطلب 6917521 کپی شد مطالب مرتبط اولین همایش آموزشی اصحاب رسانه در بیجار برگزار شد اجتماع بزرگ بسیجیان در بیجار برگزار میشود مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی پیام اتحاد و همبستگی سر دادند دادگاه صلح در بیجار افتتاح شد برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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