خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از ظهر روز گذشته، ابرهای تیره از سمت دریای خزر وارد جلگه‌ها و دامنه‌های البرز شدند و با خود بارانی لطیف و ممتد به همراه آوردند. قطرات باران که بر خاک تشنه نشست، بوی خاک خیس را در کوچه‌باغ‌ها و شالیزارها پراکند و برگ‌های درختان را شفاف و براق کرد.

در هفته‌های گذشته، بسیاری از جنگل‌های مازندران با خشکی بی‌سابقه و کاهش رطوبت خاک مواجه بودند؛ شرایطی که خطر آتش‌سوزی را بالا برده و پوشش گیاهی را تحت فشار قرار داده بود.

مهرداد خزایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر، با اشاره به همین موضوع گفت: این بارندگی فرصتی برای جنگل‌ها فراهم کرده تا بخشی از رطوبت از دست‌رفته خود را بازیابند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داد: افزایش رطوبت سوخت‌های جنگلی به کاهش خطر آتش‌سوزی کمک می‌کند، اما این اثر کوتاه‌مدت است و برای بازگشت به شرایط پایدار، بارش‌های پاییزه و زمستانه ضروری خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: عرصه‌های مرتفع و شیب‌دار همچنان در برابر تابش شدید آفتاب و بادهای گرم آسیب‌پذیرند و حفاظت فعال در این مناطق باید ادامه داشته باشد.

امید کشاورزان به ادامه بارش‌ها

در روستای کیاسر، حسن رضایی، کشاورز ۵۵ ساله شالیکار، کنار زمین خود مشغول بررسی شالیزار بود، می‌گوید: باران زمین تشنه را سیراب و کار کشاورزان را آسان‌تر کرده است.

وی ادامه داد: گرما و خشکی هفته‌های اخیر نفس کشیدن را دشوار کرده بود و حالا رطوبت و خنکای هوا، جان تازه‌ای به مزارع بخشیده است.

وضعیت غرب استان پس از بارش

یک شهروند نوشهری می‌گوید: غرب استان در هفته‌های اخیر با کاهش شدید رطوبت خاک مواجه بوده و نگرانی‌ها درباره احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی افزایش یافته بود.

علی موسوی افزود: این بارش کوتاه، خطر را کاهش داده و به بازسازی پوشش گیاهی کمک می‌کند، اما جبران کامل کمبودها نیازمند تداوم بارندگی‌هاست.

زهرا کاظمی، بانوی باغدار اهل روستای چلندر که برای فروش محصولاتش به بازار آمده بود، نیز معتقد است که باران خیر و برکت را به باغ‌ها بازگردانده و برگ‌ها تازه و براق شده و خاک، بوی زندگی گرفته است.

حسین‌علی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز گفت: در هفته‌های گذشته موارد زیادی آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی استان ثبت شده که عمده آن‌ها به دلیل خشکی هوا و بی‌احتیاطی انسانی بوده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: بارش اخیر، با بالا بردن رطوبت، احتمال گسترش آتش را کاهش می‌دهد، اما همچنان رعایت نکات ایمنی از سوی مردم الزامی است.

نشانه‌های امید در باغ‌ها و مزارع

با این حال، هشدار داد این رگبارها جایگزین بارش‌های پایدار پاییز و زمستان نیست و همچنان باید نسبت به خشکیدگی و شکنندگی پوشش گیاهی در مناطق شیب‌دار هشیار بود.

در باغات نوشهر، کشاورزان از این باران به‌عنوان هدیه‌ای به موقع یاد می‌کنند. یکی از آنان که بیش از چهار دهه به باغداری مشغول است، معتقد است که لطافت هوا باعث کاهش تبخیر سطحی شده و زمین فرصت بیشتری برای نگهداری آب پیدا کرده است.

از سوی دیگر، مسئولان جهاد کشاورزی نوشهر با اشاره به اهمیت این بارش‌ها در چرخه تولید محصولات کشاورزی معتقد هستند که باران اخیر علاوه بر تأمین رطوبت خاک، به شست‌وشوی برگ‌ها و کاهش آفات کمک کرده است.

همچنین تاکید می‌کنند با وجود خشکسالی نسبی امسال، این بارش کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدی از فشار کم‌آبی بر مزارع و باغ‌ها بکاهد.

علی باقری، مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری گفت: این بارش‌ها از نظر روانی و زیست‌محیطی بسیار اثرگذار است و نفس کشیدن جنگل و بازگشت رطوبت به خاک، حتی برای چند روز، می‌تواند فرایند تخریب ناشی از گرما و خشکی را کند کند.

وی از مردم و گردشگران خواست که در این روزهای لطیف، همچنان در استفاده از منابع طبیعی دقت کنند و اصول ایمنی در جنگل را رعایت کنند.

در بازارهای محلی قائم‌شهر، فروشندگان سبزی و میوه از رونق نسبی خرید پس از باران خبر می‌دهند. یکی از فروشندگان گفت: مردم وقتی هوا خنک می‌شود، تمایل بیشتری به خرید سبزی تازه، نان داغ و مواد غذایی محلی دارند و بازار حال و هوای بهتری پیدا می‌کند.

به گفته کارشناسان، بارش‌های مردادماه معمولاً کوتاه و پراکنده‌اند، اما می‌توانند فرصت استراحتی برای طبیعت و کاهش فشار بر منابع آبی باشند. این رگبارها در سال‌های اخیر با توجه به گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی، اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

در این روزها، مازندران بار دیگر چهره‌ای تازه به خود گرفت. بارانی که بر گونه‌های خشک مازندران بوسه زد، نه تنها زمین را، که دل‌های مردمانش را نیز خنک کرد و وعده روزهای سبزتر را در دل‌ها زنده کرد.