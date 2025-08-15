۳ میلیون زائر وارد کشور شدند؛ فعالیت مواکب تا ۲۵ صفر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پور جمشیدیان صبح جمعه در جمع خبرنگاران در مرکز مانیتورینگ مهران با اشاره به برگزاری باشکوه کنگره اربعین، از تلاش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی اخبار این رویداد بزرگ قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: خبرنگاران پای کار بودند و اخبار اربعین به خوبی در رسانه ملی، سایر رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و مطبوعات منتشر شد. اخبار مربوط به راهپیمایی اربعین، اخبار دست اولی بود که توسط رسانه‌های ما پوشش داده شد.

معاون وزیر کشور افزود: آمار خروج از مرزهای اربعینی کشور سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد سه میلیون نفر وارد کشور شده و بیشترین تردد از مرزها متعلق به مرز مهران بوده است.

وی ادامه داد: هیچ مشکلی در مرز مهران برای جابجایی زوار وجود ندارد، یک هزار دستگاه اتوبوس هم اکنون در پایانه برکت مهران برای جابجایی زوار حضور دارند.

پور جمشیدیان یکی از اولویت‌های پیگیری شده را موضوع زیرساخت‌ها در جنبه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: اقدامات خوبی در استان‌ها در زمینه مسیرهای مواصلاتی صورت گرفته است. هرچند برخی مشکلات در مسیرها وجود دارد که دولت قول داده است تا اربعین سال آینده آن‌ها را تکمیل کند.

وی به وضعیت پارکینگ‌ها و پایانه‌ها اشاره کرد و گفت: پارکینگ‌ها و پایانه‌ها در دستور کار قرار دارند. خوشبختانه ترافیک در مرزها، به‌ویژه مرز مهران، وجود نداشت که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین، پایانه برکت را بزرگترین پایانه کشور خواند و از مسئولان استانی به دلیل حضور فعال و همکاری در ایام اربعین تقدیر کرد.

وی همچنین از مردم ایلام به عنوان میزبانان شایسته زائران یاد کرد و بیان داشت: رقابت مثبتی که میان استان‌های مرزی برای ارائه خدمات به زائران شکل گرفته، نشان از تلاش مضاعف برای خدمت‌رسانی دارد.

پور جمشیدیان با تأکید بر رصد تمامی مرزهای کشور، به‌خصوص مناطق حساس، توسط ستاد اربعین برای اتخاذ تصمیمات لازم، بیان کرد: ما به دنبال فعال‌سازی دائمی پایانه برکت هستیم تا تنها محدود به ایام اربعین نباشد و در طول سال نیز فعال بماند. این امر علاوه بر تسهیل زیارت برای زائران، موجب اشتغال‌زایی برای مردم منطقه نیز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولان استان، پایانه برکت به طور کامل فعال شود، چرا که در طول سال شاهد تردد زائران از این مرز هستیم.

پور جمشیدیان همچنین از فعال بودن مواکب ایرانی در مرزهای کشور حداقل تا ۲۵ ماه صفر خبر داد و از زائران خواست تا از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیازهای ضروری در مرزها فراهم شده است.