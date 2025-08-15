  1. سلامت
اسامی فرآورده‌های غذایی غیرمجاز منتشر شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های غذایی فاقد مجوز بهداشتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از محصولات غذایی فرآوری‌شده به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شده‌اند. فهرست این محصولات به شرح زیر است:

آلوچه و لواشک میوه‌ای – ترشینه

لواشک – ترش کام

لواشک – شاه‌دانه

آلوچه و آلبالو بسته‌بندی شده – صارم

لواشک – آی چیچک

آلوچه و لواشک – دردانه سالار

لواشک سیخیلاریسا

مربای گل محمدی – اوریتان

مزه زردآلو – ائلشن

میوه فرآوری شده (زغال‌اخته و زردآلو) – کیمیاترش

لواشک – بهارنگ

این فرآورده‌ها فاقد مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو بوده و احتمال آلودگی یا استفاده از ترکیبات ناسالم در تولید آن‌ها وجود دارد. مصرف این اقلام می‌تواند تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان باشد.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست نسبت به شناسایی، پیگیری و جمع‌آوری این فرآورده‌ها اقدام و گزارش آن را به اداره کل ارسال کنند.

همچنین از مردم خواسته شده در صورت مشاهده این محصولات، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی اطلاع دهند.

محدثه رمضانعلی

