به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از محصولات غذایی فرآوریشده به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شدهاند. فهرست این محصولات به شرح زیر است:
آلوچه و لواشک میوهای – ترشینه
لواشک – ترش کام
لواشک – شاهدانه
آلوچه و آلبالو بستهبندی شده – صارم
لواشک – آی چیچک
آلوچه و لواشک – دردانه سالار
لواشک سیخی – لاریسا
مربای گل محمدی – اوریتان
مزه زردآلو – ائلشن
میوه فرآوری شده (زغالاخته و زردآلو) – کیمیاترش
لواشک – بهارنگ
این فرآوردهها فاقد مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو بوده و احتمال آلودگی یا استفاده از ترکیبات ناسالم در تولید آنها وجود دارد. مصرف این اقلام میتواند تهدیدی برای سلامت مصرفکنندگان باشد.
سازمان غذا و دارو از معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی خواست نسبت به شناسایی، پیگیری و جمعآوری این فرآوردهها اقدام و گزارش آن را به اداره کل ارسال کنند.
همچنین از مردم خواسته شده در صورت مشاهده این محصولات، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی اطلاع دهند.
نظر شما