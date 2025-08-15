کاپیتان سپاهان ۶ ماه از میادین دور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک ملیپوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان از ناحیه رباط صلیبی زانو مصدوم شده است و برای مداوا حداقل شش ماه دور از میادین خواهد بود.
رسانه رسمی باشگاه سپاهان با انتشار اطلاعیهای در این مورد نوشت: پس از تکمیل تستهای تیم پزشکی سپاهان و تأیید تصاویر MRI محمد کریمی بازیکن ارزنده و ملیپوش سپاهان که در دیدار مقابل الدحیل قطر به دلیل مصدومیت از زمین بازی بیرون آمد، مشخص شد این بازیکن با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده است و حداقل شش ماه از میادین دور خواهد بود.
جراحی و مراحل درمانی او بهزودی و پس از انجام فرایندهای اولیه آغاز خواهد شد.
خانواده بزرگ باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن آرزوی سلامتی برای بازیکن ارزنده و کاپیتان ملیپوش تیم فوتبال سپاهان، امیدوار است با طی روند درمان، هرچه سریعتر او را دوباره در میادین، در کنار خود ببیند.
تیم فوتبال سپاهان سهشنبه شب در چارچوب مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه بینالمللی خلیفه دوحه به مصاف الدحیل قطر رفت و با شکست ۳ بر ۲ برابر این تیم فرصت رقابت در جمع برترین تیمهای برتر باشگاهی قاره کهن را از دست داد و باید در لیگ قهرمانان آسیا ۲ بازی کند.
نظر شما