  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

مدافع سابق سپاهان به استقلال خوزستان پیوست

مدافع سابق سپاهان به استقلال خوزستان پیوست

با اعلام باشگاه استقلال خوزستان، محمدرضا مهدی زاده مدافع میانی سابق تیم فوتبال سپاهان شاگرد امیر خلیفه اصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال خوزستان، محمدرضا مهدی‌زاده مدافع با تجربه، با نظر کادر فنی به جمع آبی‌پوشان دیار کارون پیوست و از این پس در ترکیب این تیم به میدان خواهد رفت.

مهدی‌زاده که سابقه حضور در تیم‌های داماش گیلان، تراکتور تبریز، سپاهان اصفهان، نساجی مازندران و مس رفسنجان را در کارنامه دارد. او که توانایی بازی در پست‌های مدافع میانی و هافبک دفاعی را داراست. این مدافع ۱۸۸ سانتی متر راست‌پا در نیم‌فصل لیگ ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به مس رفسنجان پیوسته بود و پس از یک فصل حضور در این تیم، اکنون با تصمیم کادر فنی استقلال خوزستان، به جمع شاگردان این تیم جنوبی اضافه شده است.

کد خبر 6560212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها