مدافع سابق سپاهان به استقلال خوزستان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال خوزستان، محمدرضا مهدیزاده مدافع با تجربه، با نظر کادر فنی به جمع آبیپوشان دیار کارون پیوست و از این پس در ترکیب این تیم به میدان خواهد رفت.
مهدیزاده که سابقه حضور در تیمهای داماش گیلان، تراکتور تبریز، سپاهان اصفهان، نساجی مازندران و مس رفسنجان را در کارنامه دارد. او که توانایی بازی در پستهای مدافع میانی و هافبک دفاعی را داراست. این مدافع ۱۸۸ سانتی متر راستپا در نیمفصل لیگ ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به مس رفسنجان پیوسته بود و پس از یک فصل حضور در این تیم، اکنون با تصمیم کادر فنی استقلال خوزستان، به جمع شاگردان این تیم جنوبی اضافه شده است.
