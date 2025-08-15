مسیر فیروزکوه- سمنان برای خودروهای حامل زباله غیرمجاز بسته شد

سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی سال جاری شاهد انتقال و خالی کردن بار زباله‌های شمال کشور در حوالی سرخه بودیم، ابراز داشت: خودروها توقیف و بار آنها از محل جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه پرونده آنها هنوز بسته نشده است، افزود: با هماهنگی‌های انجام گرفته خودروها به سمت مکان مشخص در استان تهران هدایت شدند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه با بیان اینکه این اتفاق مجدد تکرار و دو تریلی بار زباله خانگی در محور فیروزکوه به سمنان شناسایی شدند، ابراز داشت: این تریلی‌ها به مبدا خود محدوده فیروزکوه- دماوند بازگردانده شد.

یوسف پور در ادامه تصریح کرد: با تصمیم‌گیری و مشورت مسئولان مربوط در نهایت مسیر فیروزکوه- سمنان برای خودروهای حامل زباله غیرمجاز بسته اعلام شد.

وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات ناشی از تخلیه غیرمجاز زباله در شهرستان سرخه، هرگونه تردد خودروهای حامل زباله غیرمجاز در این محور ممنوع است، افزود: با متخلفان طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.