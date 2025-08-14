وینگر سابق تراکتور راهی استقلال خوزستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال خوزستان، محمدمهدی قنبری، وینگر تکنیکی و چپ‌پای سابق تراکتورسازی تبریز، با نظر کادر فنی به جمع شاگردان امیر خلیفه‌اصل در استقلال خوزستان اضافه شد. این بازیکن فصل جدید لیگ برتر را در میدان برای آبی‌پوشان دیار کارون آغاز خواهد کرد.

قنبری فصل ۹۹–۱۳۹۸ را در تیم خوشه طلایی ساوه گذراند و با ۱۰ بازی و ۷ گل، توانایی‌های گلزنی و سرعت خود را به نمایش گذاشت. او سپس به تراکتور تبریز منتقل شد و طی ۶۹ بازی لیگ برتر موفق به ثبت ۸ گل شد. وینگر تکنیکی و چابک، با نفوذ از جناحین و توانایی گلزنی، یکی از امیدهای آبی‌پوشان دیار کارون برای موفقیت در فصل جدید خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن در نقل و انتقالات پیش فصل لیگ بیست و پنجم ابتدا با تیم پیکان و سپس با مس رفسنجان به توافق رسید و حتی در رسانه‌های این دو باشگاه هم خبر از عقد قرارداد با این بازیکن داده شد اما در نهایت او تصمیم گرفت تا راهی اهواز و باشگاه استقلال خوزستان شود.