آمریکایی ها به دنبال دخالت در منطقه و تضعیف جبهه مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بیرجند در مصلی المهدی (عج) به وضعیت کنونی منطقه اظهار کرد: آمریکاییها در منطقه و کشور لبنان به دنبال خلع سلاح حزبالله و تضعیف محور مقاومت هستند.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به اینکه آمریکا امروز در تلاش است تا از اختلافات میان کشورهای آذربایجان و ارمنستان بهرهبرداری کند و هدف آنها از این دخالتها، ایجاد مسیرهای تجاری جدیدی است ادامه داد: این موضوع تنها موجب تسلط اقتصادی آنها بر منطقه میشود بلکه امنیت ایران و کشورهای همسایه را نیز تهدید خواهد کرد.
نوفرستی بر لزوم حفظ انسجام و همکاریهای منطقهای تأکید کرد و افزود: ایران اسلامی همواره به دنبال صلح و امنیت در منطقه بوده است.
وی با بیان اینکه به همراه کشورهای همسایه و هم پیمان خود، به ویژه روسیه و چین، باید در برابر تهدیدات و نقشههای شوم آمریکا مقاومت کنیم، ادامه داد: دیپلماسی فعال و هوشیاری اطلاعاتی میتواند به ما کمک کند تا از مداخلات خارجی جلوگیری کرد و امنیت خود را تقویت کنیم.
آزادگان اسطورههای مقاومت هستند
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه به سالروز بازگشت آزادگان در ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ به میهن اسلامی اشاره و افزود: امروز، آزادگان به عنوان اسطورههای زنده مقاومت، الگوی نسل جوان ما در صبر، استقامت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز هستند.
وی همچنین به اهمیت مساجد به عنوان سنگرهای بصیرت و آگاهی در جامعه اشاره کرد و گفت: مساجد در دوران دفاع مقدس و پیروزیهای انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی داشتند و امروز نیز باید به عنوان پایگاههای فرهنگی و سیاسی، زمینهساز آگاهی و بصیرت در جامعه باشند.
حجتالاسلام نوفرستی اضافه کرد: ما باید از ظرفیت مساجد برای تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم و مردم را نسبت به خطرات دشمنان و نقشههای آنها آگاه سازیم.
راهپیمایی باشکوه اربعین مصداقی دیگری در دنیا ندارد
وی در ادامه با اشاره به حضور میلیونی مردم از سراسر جهان در مراسم اربعین، اظهار کرد: جریان اربعین نهتنها به اذعان رهبر معظم انقلاب اسلامی، بلکه به اعتراف دشمنان و حتی سازمان ملل، یک معجزه است.
امام جمعه موقت بیرجند گفت: چنین رویدادی در هیچ جای دنیا مشابه ندارد؛ پذیراییهای گسترده مردمی، حرکت عاشقانه زائران از اقصی نقاط جهان به سوی کربلا، و موکبهای خدمترسان همه نشاندهندهی عمق عشق به سیدالشهدا (ع) است.
وی تأکید کرد: راهپیمایی اربعین یکی از مصادیق روشن قوت اسلام و جبهه مقاومت است و این اجتماع عظیم تنها به یک سلیقه یا گرایش سیاسی خاص تعلق ندارد و متعلق به همه ملت ایران و امت اسلامی است.
نظر شما